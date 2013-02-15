Economist: THY içki servisini kaldırarak Erdoğan'ı memnun etmek istiyor

Economist, "Türkiye ve İslam" üst başlıklı değerlendirmesinde, Türk Hava Yolları'nın tasarlanan yeni kabin ekibi kıyafetleriyle ilgili tartışmaları ele alıyor.

Dergi, kıyafet tasarımlarının "ılımlı İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde muhafazakârlığın tırmanması" ile ilgili tartışmaları da keskinleştirdiğini belirtip şöyle devam ediyor:

"Dindarlığı ve aile değerlerini aleni olarak benimsemesiyle, AK Parti, İran'ın mollalarındansa Amerika'nın dindar sağına daha çok benziyor. Ancak bu laiklerin kendilerini kuşatılmış hissetmelerine yetiyor.''

THY'nin kadınlarda ayak bileklerine kadar kaftanlarının ve erkeklerde gümüş sırmalı kumaş ceketlerinin pek pratik olmadıklarını belirten dergi, THY'nin altısı hariç diğer iç uçuşlarda alkollü içki servisini kaldırdığının ortaya çıkmasının da tartışmaya yeni bir hararet kattığını ifade ediyor.



THY'de içki ve kıyafet



THY'nin içki servisini kaldırmasının nedeni olarak düşük talebi gösterdiğini belirten dergi ancak, bazılarının kurumun dini nedenlerle içki içmemek konusunda militan olan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı memnun etmek istediği görüşünde olduğunu yazıyor.

Economist, Erdoğan'ın şikâyetinin ardından Muhteşem Yüzyıl adlı dizi yapımcılarının, padişahın eşinin göğüs dekoltesini azalttıklarını da aktarıp yazıyı, Türkiye'nin AKP'nin 10 yıllık yönetiminin ardından daha zengin, daha güçlü ve ''daha az eğlenceli'' bir yer olduğunu belirterek bitiriyor.

BBCTürkçe