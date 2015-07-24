Economist: Suriye'nin acısı Türkiye'ye uzanıyor

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, son sayısında Suruç saldırısına değindi. Dergi, "korkunç" olarak nitelendirdiği saldırı ile "Suriye'nin acısının kuzeye uzandığı" yorumunda bulundu.

Economist'teki yazının başlığı, "Neden bir saldırı, daha kötü saldırıların habercisi olabilir?"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yazı, bir Suruçlunun Pazartesi günkü saldırının hemen ardından söylediği şu sözlerle başlıyor:

"Sinekleri takip edin, insan eti bulacaksınız."

Economist, 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD'in düzenlediğinin kesinleşmesi halinde bunun vahim sonuçları olacağını, Türkiye'de iktidardaki İslamcılar ve Kürtler arasında gerginliğin artacağını belirtiyor.

Dergi, İslamcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki özerklik tecrübesini sabote etmek için gizlice IŞİD'i desteklediklerini söyleyenler olduğunu da aktarmış.

'Erdoğan'ın stratejisi işe yaramıyor'

Economist'teki yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Sayın Erdoğan geçmişte Kürt politikası nedeniyle övgü toplamıştı. Başbakanlığı döneminde, PKK lideri Abdullah Öcalan'la resmi görüşmeler başlatan ilk liderdi. Ancak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından giderek şahin bir çizgi benimsedi. Ekim ayında 'Kobani düştü, düşüyor' diyerek Kürtleri öfkelendirdi. Başta Kürtlerin, Kobani'ye Türkiye üzerinden ikmal yardımı yapılması girişimlerine set çekti. Sadece Amerika'nın Kürtlere silah göndermesinin ardından boyun eğdi. AK Parti ve Öcalan arasında Mart ayında varılan barış planını sahiplenmedi, bu plandan haberi olmadığını iddia etti. Ve AK Parti'ye yakın bazı çevreler, sayın Erdoğan'ın Kürtlerin ilerleyişini durdurmak için Türk askerlerini Suriye'ye göndermek istediğini söylüyor."

"Erdoğan milliyetçi oyların peşinde olabilir, AK Parti hükümeti kurmayı başaramazsa yeni bir seçim yapılmasını umabilir. Türkiye'yi IŞİD karşıtı mücadeleden uzak tutma politikasının gerisinde hem Kürt milliyetçiliğinden hazzetmemesi, hem de cihatçı terörden korkması olabilir. Ancak eğer strateji buysa, Suruç'taki bombalı saldırının gösterdiği gibi işe yaramıyor."