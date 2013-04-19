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Dünya

Economist: Say'a ceza veren savcılar Hristiyan ve Ermenilere nefret suçunu görmüyor

Economist: Savcılar, konu Yahudiler ya da Ermenilere geldiği zaman aynı nefret suçu yasalarını uygulamaya koymaktan imtina ediyor

19 Nisan 2013 13:35

Economist dergisi, piyanist Fazıl Say'ın dine hakaret ettiği gerekçesiyle, hapis cezası almasının, Türkiye'deki ifade özgürlüğü konusunda yeni kaygıları ortaya çıkardığını yazdı.

Dergi, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca, halkın bir kesiminin değerlerine hakaret ederek nefret suçu işlemekten ceza alan Fazıl Say'ın suç sayılan twitinin çevirisini de yayınladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da cezadan memnun olmadığını ifade ettiğini de kaydeden dergi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise konuyla ilgili sorulara, "Vaktinizi böyle konularla harcamayın" dediğini aktardı.


'Çelişkili hareket'


Dergiye göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, bir yandan Kürt sorununu PKK lideri Abdullah Öcalan'la diyalog üzerinden çözmeye çalışmak gibi çok iddialı bir adım atarken, diğer yandan da dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülke haline gelerek çelişkili hareket ediyor.

Economist, yazının devamında, Erdoğan'ın da geçmişte, okuduğu bir şiir nedeniyle, nefret suçu üzerinden hapis cezası aldığını da hatırlattı.

"O günlerde generaller Atatürk ve laiklik karşıtlarını cezalandırmak için yargıyı kullanıyordu. Bugün ise mahkemeler üzerinden Sünni İslam'a saldırıları bastırmaya çalışma sırası AK Parti'de gibi görünüyor" dedi dergi.

Ancak, dergiye göre savcılar, konu Yahudiler ya da Ermenilere geldiği zaman aynı nefret suçu yasalarını uygulamaya koymaktan imtina ediyor.


BBCTürkçe

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