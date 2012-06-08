Economist: İslamcılar bile, Erdoğan'a inancını kaybediyor

İngiliz Economist dergisi, "Uludere'de Katliam" başlığı ile yayımladığı analizde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, ''İslamcılar bile, Erdoğan'a inancını kaybediyor'' sözleriyle eleştirdi.

Türkiye ’de Uludere “artçı depremlerinin” hala devam ettiği yorumları yapılıyor. Economist dergisi, “ Uludere ’de Katliam” başlığı ile yayımladığı analizde “ Türkiye ’nin Kürtleri, her zamankinden daha yabancılaşmış hissediyor ve hem BDP hem de PKK’ya sempati artıyor” görüşünü öne sürdü. Buna karşın dergi, “Gerçek budur ki Sayın Erdoğan, Kürt sorununu çözmek için tüm seleflerinden daha çok çaba göstermişti” değerlendirmesini de yaptı.

Haftalık Economist dergisi, “Kürtlerin öldürülmesinin siyasi artçı depremleri hala sürüyor” spotunu kullandığı “Uludere’de Katliam” başlıklı analizde “ Türkiye ’nin Kürtlere yaptığı muamelenin yeni zalim bir sembolü var” dedikten sonra 34 kişinin hayatı kaybettiği Uledere baskına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Ölenlerin çoğunun çocuk olduğuna da işaret eden Economist, kurbanların korucu bir köyünden geldiklerini, tümünün de silahsız olduklarını Türk insansız hava araçlarının gösterdiğini kaydetti.

‘Büyük olasıklıkla korkunç bir hata idi’

BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü ’nün “Bu bir hata değildi, planlı bir katliamdı” sözlerine de yer veren Economist, “Büyük olasılıkla korkunç bir hata idi” dedi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın bunu kabul ettiğine dikkat çekti.

Ancak buna karşın birçok soru işaretinin de kaldığı vurgulandığı analizde bunların arasında sivillerin neden hedef alındığı, istihbarat kimin tarafından sağlandığı, emir kim verdiği, hükümetin neden özür dilemediği yönündeki soruların hala yanıtsız kaldığına dikkat çekildi.

‘Kürtler her zamankinden yabancılaşmış hissediyor’

Economist “Türkiye’nin Kürtleri, her zamankinden daha yabancılaşmış hissediyor ve hem BDP'ye hem de PKK’ya sempati artıyor. Bir meydan okuması ile, kürbanların mezar taşları Kürt bayraklarına sarılmış durumda. Köylüler, adalet yerini buluncaya dek tatminat almayı reddediyor” savlarına yer verdiği analizde, AKP’nin, “imajının korkunç bir darbe aldığı” yönündeki görüşleri de yansıttı.

Wall Street Journal’ın konvoyu Amerikan insansız hava araçlarının tespit ettiği yönündeki iddialarını aktaran dergi, Başbakan Erdoğan’ın ise “yabancı provokatörleri”ni olayı istismar etmekle suçladığına dikkat çekti.

‘Öfkeli feministler sokağa döküldü’

Uludere ile kürtaj arasında kurulan bağlantıya da vurgu yapıldığı analizde Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere ” diyerek kürtajı kısıtlama planlarını açıkladığının altını çizildi.

Bunun üzerine “Öfkeli feministler”in sokağa döküldüğünü, CHP’li Aylin Nazlıaka’nın “Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın” dediğini kaydeden dergi, şu değerlendirmelerde de bulundu:

‘Kürt sorununu çözmek için seleflerinden daha çok çabaladı’

“Gerçek budur ki Sayın Erdoğan, Kürt sorununu çözmek için tüm seleflerinden daha çok çaba gösterdi ve kamuoyu önünde devletin hata yaptığını kabul eden ve PKK ile konuşan ilk Türk lideri olmuştu. Ancak görüşmelere geçen yıl son verildi. Sayın Erdoğan, PKK saldırılarını sorumlu tutuyor. Kürtler ise, 38 BDP belediye başkanı dahil, binlerce kişinin tutuklandığına işaret ederek (Erdoğan’ın) samimi olmadığını söylüyorlar.”

‘İslamcılar bile Erdoğan’a inancını kaybediyorlar’

Economist, 10 yılını cezaevinde geçirmiş olan Leyla Zana’nın yeniden 10 yılı aşkın bir hapis cezasına çaptırıldığının altını çizdikten sonra “İslamcılar bile, Sayın Erdoğan’a olan inancını kaybediyorlar” yorumunu da yaptığı analizini, Hidayet Şevkatli Tuksal’ın “Uludereli analar, kürtaj yaptırmadı, çocuklarını doğurdu ama onların cesetlerini toplamak zorunda kaldı” yönündeki sözleriyle noktaladı.