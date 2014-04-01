Economist: Erdoğan'a Çankaya yolu açıldı

İngiliz Economist dergisi, yolsuzluk iddialarına rağmen AKP'nin elde ettiği güçlü desteğin, Başbakan Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı yolunu açtığını yazdı.

Dergi, Erdoğan'ın balkon konuşmasında, "Bundan sonra da bu can, bu tende oldukça, üzerimize hangi emanet yüklenirse Allah'ın izniyle ona sadakatle sahip çıkmaya çalışacağız" diyerek cumhurbaşkanlığına çıkma sinyali verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın Gülen'e yönelik 'İnlerine gireceğiz' sözlerine dikkati çeken dergi, "Erdoğan'ı devirmeye yönelik bir kampanyanın parçası olan bant kayıtlarının CHP'nin oylarını yükseltemediğini" belirtti.

'Kılıçdaroğlu gidebilir'

'Eski Kemalistler'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye çalışabileceğini kaydeden dergi, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekilinin "Şimdiden altına odunları hazırladılar, benzini döktüler, şimdi de kibriti çakacaklar" dediğini aktarıyor.

Dergiye göre, seçimlerin bir başka kazananı da BDP oldu. Economist, BDP'nin eline geçen kent sayısının sekizden 11'e çıktığını vurguladı.

'Saray darbesi ihtimali atık zayıf'

"Kılıçdaoğlu'nu eleştirenler, CHP'nin utanç verici yenilgisinin ana nedeni muhafazakar ve Kürtleri cezbedememesi. Ancak Türkiye'de sol hiçbir zaman oyların üçte birinden fazlasını alamadı. Erdoğan'a en güçlü muhalefet kendi partisi içinden gelebilir. Fakat dünkü seçimlerden sonra bir saray darbesi artık daha da uzak bir ihtimal."

Dergi, Erdoğan'ın 'otoriter' yöntemlerinin içeride kendisine oy kaybettirmese de uluslararası imajına zarar verebileceğini belirtiyor:

"Türkiye'nin Batılı dostları Erdoğan'ın yanlış yöntemlerinden giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor. Türkiye küresel mali krizden yara almadan kurtulmasına rağmen ekonomisi yavaşlıyor. AKP şimdi üçüncü köprü ve İstanbul'a üçüncü havaalanı gibi projelere para bulamayabilir. AKP'nin elde ettiği sonuç, geçmişteki güçlü ekonomik performansına bağlı. Piyasalar sonuca olumlu tepki verdi. Aylar süren kötü gidişin ardından Türk lirası dolar karşısında değer kazandı."