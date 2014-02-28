Economist: Erdoğan siyasi hayatını kurtarmaya çalışıyor

İngiliz Economist dergisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı konuşmalara ait olduğu iddia edilen telefon kayıtlarından sonra siyasi geleceğini kurtarma mücadelesi verdiğini yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın bu kayıtları "alçakça, hayâsızca bir montaj" olarak nitelediğini ve arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu ima ettiğini hatırlatan dergi şöyle diyor:

"Amaçları Erdoğan'ı indirmek, bazıları belki de 30 Mart'taki yerel seçimlerden önce diyor. Peki, bunu başarabilirler mi? Ülkeye hâkim olan belirsizlik ortamında, ihtiyatlı olma alışkanlığı olan Batılı diplomatlar bile 'Her şey mümkün' diyor. Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmasının bir dış komplo olduğu ve bunun da Fethullah Gülen eliyle hayata geçirildiği iddiası sadık destekçi kitlesini tatmin etmiş olabilir. Ama bomba gibi düşen telefon kayıtları insanların aklına şüphe saldı."

"Bu kayıtları YouTube'da 2 milyon kişi izledi. Bir kadın vapurda diğer yolculara dinletti. Binlerce kişi hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü. Yeni gösteriler bekleniyor ve Gezi Parkı oylarındaki gibi şiddet ortamına dönüleceği kaygısı var. Kürtler de huzursuz ve protestolar yapma tehdidinde bulunuyorlar. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PKK ile ateşkesin bozulabileceğini söyledi. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay 'Erdoğan köşeye sıkışmış durumda. Hapse girmemek için her şeyi yapabilir' diyor.'

'Cumhurbaşkanlığı 30 Mart'a bağlı'

"Erdoğan, Gülen'e yakın olduğu düşünülen binlerce polis memuruyla savcıların görev yerlerini değiştirdi. İnternette sansürü ağırlaştıran, hükümete savcılar ve hâkimler üzerinde daha fazla denetim veren ve MİT'in yetkilerini artıran yasalar geçirdi. Erdoğan bu önlemlerin Gülen'in paralel devletini dağıtmak için gerekli olduğunu söylüyor. Ama birçokları için bu Erdoğan'ın yerini sağlamlaştırmak, yeni kayıtların çıkmasını engellemek ve kendisinin ve ailesinin kovuşturulmasını engellemek için yaptığı girişimler. Birçok kişi Erdoğan'ın, sahibi olduğu iddia edilen milyon dolarları dışarı çıkarma görüntülerinin çıkmasını bekliyor. "

"Ağustos'ta görev süresi sona eren Abdullah Gül'ün Erdoğan'la makamlarını değiştirmek istediği farz ediliyordu. Ama Erdoğan'ın cumhurbaşkanlık hayali, AKP 30 Mart'ta güçlü bir şekilde kazanmazsa, gerçekleşmeyebilir. "

Hâlâ genel kanı, ekonomi kötü gitmedikçe, çok az kişinin yöneticilerin yolsuzluklarından rahatsız olacağı şeklinde. Ama bu yanlış çıkarsa (Şimdi bazı insanlar AKP'nin Ankara'da kaybetmesini bekliyor) AKP üyeleri Erdoğan'ın yerine başka birini getirmeye karar verebilirler."

"Gül, hâlâ Erdoğan'ın yerine geçebileceği düşünülen bir isim. Diğer bir isim itibarı lekelenmemiş Ali Babacan. Ama daha büyük mesele, Erdoğan'ın nereye konulacağı. Kılıçdaroğlu, bu hafta Erdoğan'a ne yapması gerektiğini söyledi: 'Helikoptere bin, yurt dışına kaç'."