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Economist: Erdoğan özür dileyerek Kürt halkını kucaklayabilir

Economist dergisi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Uludere'de 35 sivilin ölümüne sebep olan bombalama olayıyla ilgili "özür dilemesi" gerektiğini belirtti.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - İngiliz Economist dergisi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Uludere'de 35 sivilin ölümüne sebep olan bombalama olayıyla ilgili "özür dilemesi" gerektiğini belirtti. "Türkiye ve Kürtler, ölüm üzerine ölüm" başlıklı haberde, Uludere saldırısının "Kötü niyetli bir katliam mı; trajik bir hata mı yoksa hükümetin altını oymak için yapılmış bilinçli bir çaba mı?" diye sorulurken, güvenlik güçlerinin yanlış hedefin vurulma sebebini "sivil ve askeri yetkililer arasındaki koordinasyonsuzluk" şeklinde açıkladıkları aktarıldı.


Saldırının AKP hükümetinin itibarını zedelemek amacıyla yapılmış bir komplo olarak da değerlendirilebileceğine dikkat çekilen haberde, yaşları 13 ila 28 arasında değişen kaçakçıların, yerel yetkililerin bilgisi dâhilinde, rutin olarak kullandıkları güzergahta bombalandıkları hatırlatılarak, bu kişilerin PKK'ya karşı savaşmak üzere devlet için çalışan köy korucuları olmalarının ironik bir durum ortaya çıkardığı yorumu yapıldı.


İngiliz dergi, Erdoğan'ın 35 sivilin yanlışlıkla öldürüldüğü saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i savunmaya devam ettiğini belirtirken, diğer yandan Başbakan'ın şimdiye kadar, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine "başsağlığı ziyareti" yapmadığı ve özür dilemediği vurgulandı.


Türkiye'nin son dönemdeki saldırılarını arttırması üzerine PKK'nın askeri olarak zayıfladığına da dikkat çeken Economist, bu durumun AK Parti'ye demokratik anayasa vaadini Kürtleri de kucaklayacak bir şekilde gerçekleştirebilme imkânı tanıdığı ve Başbakan Erdoğan'ın Uludere mağdurlarından özür dileyerek böyle bir açılama başlamasının uygun olabileceği yorumunda bulunuyor.


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