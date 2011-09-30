-Economist: Ekonomide umutlar tükeniyor LONDRA (A.A) - 30.09.2011 - İngiliz Economist dergisi, "politikacılar daha cesurca davranmazsa, dünya ekonomosinin kara deliğe doğru sürükleneceğini" yazdı. Derginin bu haftaki sayısında yer alan makalede, dünya ekonomisinin iyileşmesi konusundaki umutların üç nedenle tükenmekte olduğu belirtildi. Economist, ilkinin, Avrupalı liderlerin avroyu kurtarmak için bir anlaşmaya varamaması olduğunu, ikincisinin Avrupa'daki felaket önlense bile, zengin ülkelerdeki kemer sıkma ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama nedeniyle dünya ekonomisindeki beklentilerde karamsarlık olduğunu, üçüncüsünün ise Amerikalı siyasetçilerin mali konulardaki sorumsuzluğu ve riskli adımlarının iyileşmeyi tehdit etmesi olduğunu yazdı. Dünyanın mevcut ekonomik durumundaki büyük payın, Avro bölgesindeki liderlerde olduğunu savunan Economist, Avrupalı liderlerin sorunun nasıl çözülebileceğini bilmesine karşın, ortak bir karar alamadığını bildirdi. Dergi, Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması ve İtalya'nın etrafına koruyucu bir bariyer örülmesi gibi en acil konuların çözümünün, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin şu ana kadar sergilediği siyasi cesaretin çok daha fazlasını gerektirdiğini belirtti. Dünyanın büyük bir kısmının "ürkekliğinin" bedelini ödediğini yazan Economist, gelişmekte olan pazarların ekonomik yavaşlamasıyla, dünya desteğine katkısının azaldığına da dikkati çekti.