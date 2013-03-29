Economist: CHP ve MHP acınacak düzeyde, bir güçsüzlük içinde

Economist, Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da okunan mektubuyla ilgili Türk basının muzaffer edalarla "Savaş bitti" derken yanılıyor olabileceğini yazıyor.

Economist'e göre Öcalan 3 bin silahlı PKK'lının ne zaman çekileceğini söylemedi, silahsızlanmaları gerektiğini de...

Dergi, PKK'nın askeri sorumlusu Murat Karayılan'ın "bu sene çok önemli bir sene olacağını ve bunun ya savaşarak ya da barışarak olacağını" söylerken daha az diplomatik olduğunu belirtiyor.

Economist, her şeyin ötesinde Kürtlerin yeni bir "demokratik anayasa" istediklerini aktardıktan sonra Kürtlerin beklentileri ile PKK'nın hareketlerinin eşzamanlı yürütülmesi gerekeceğini belirtiyor.

Kolay olmayacak diyor Economist bundan önce 7 ateşkesin çöktüğünü hatırlatarak.

Economist, Erdoğan'ın riskin ne olduğunu bildiğine işaret ederek, şahin generallerin pençelerinin sökülmesi ve darbe suçlamasıyla yüzlerce kişinin cezaevine konulmasının bunun göstergesi olduğunu belirtiyor.

Cumhuriyetçiler ve milliyetçiler çok zayıf

Economist, laiklik yanlısı siyasi cephe ile aşırı milliyetçilerin acınacak düzeyde, bir güçsüzlük içinde olduklarını söyledikten sonra MİT Müsteşarı ile Öcalan'ın bir anlaşmaya vardıklarını yazıyor.

Anlaşmanın hükümlerinin esas olarak hükümet tarafından belirlendiği görüşünü dile getiren Economist, "söylentilere göre" diyor "Barış ve Demokrasi Partisi gelecek sene Erdoğan'ın devlet başkanlığı girişimini destekleyecek."

BBCTürkçe