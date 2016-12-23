Economist: Büyükelçi cinayeti Putin ve Erdoğan'ı yakınlaştıracak

Bugün piyasaya çıkan Economist dergisi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini ele aldığı yazıda "cinayetin Rusya ile Türkiye'yi daha da yakınlaştıracağı" tezini işliyor.

Yazıda cinayetle ilgili ayrıntıları aktaran dergi, saldırının Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a destek olmak için Rusya'nın giriştiği askeri müdahalenin protesto edildiği, genel olarak barışçı eylemlerden sonra düzenlendiğini hatırlatıyor.

Economist, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in saldırıyı bir "provokasyon" olarak nitelediğini ve teröre karşı işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğunu aktarıyor.

Dergi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın "suikastın ilişkilere zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" açıklaması yaptığı ve Moskova'daki Suriye toplantısının planlandığı gibi gerçekleştirildiğini de söylüyor.

Economist şöyle devam ediyor;

"Karlov 2013'te Ankara'da görevlendirilmişti ve Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus savaş uçağını Kasım 2015'te düşürmesinden sonra bile orada kaldı. Erdoğan olaydan dolayı özür diledi ve yaz aylarında Putin'le St Petersburg'da buluştular. İki taraf o günden beri ilişkilerde yumuşamayı başlattılar ve bir boru hattı anlaşması imzalayıp ekonomik ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulundular. Ayrıca Suriye'de de ortak bir zemin buldular. Bu hiç kolay olmadı. Türkiye Esad rejimiyle savaşan İslamcı isyancı güçlere savaşın başlangıcından beri destek veriyordu. Rusya ise bir yılı aşkın süredir onları bombalıyordu. Erdoğan'ın birliklerinin geçen Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyine girebilmesi ve IŞİD ile Kürt savaşçıları sınır bölgesinden sürmesi de Rusya'nın onayıyla oldu. Son günlerde de, Suriye güçlerinin aylarca kuşatma altında tuttuğu Doğu Halep'ten tahliyeyi müzakere ettiler."

Dergi, henüz Karlov'un katilinin iddia ettiği gibi Rusya'nın Suriye'de yaptıklarının intikamı için mi, yoksa her iki tarafın da söylediği gibi Türkiye ve Rusya ilişkilerini bozmak için mi bu cinayeti işlediğinin veya yalnız hareket edip etmediğinin belli olmadığını söylüyor.

Economist bazı Türk yetkililerin de derhal parmaklarını, Temmuz'da 270 kişinin ölümüne yol açan başarısız darbe girişimiyle suçlanan Gülen hareketine çevirdiğini söylüyor. Yazı, şu satırlarla sona eriyor;

"Türkiye 2015'te, IŞİD militanın intihar saldırısının güvenlik güçleri ve Kürt isyancılar arasındaki ateşkesin bozulmasına yardım etmesinden bu yana terör şiddetine maruz kalıyor. Türk topraklarında cinayete kurban giden ilk yabancı temsilci olan Karlov'un öldürülmesinin daha büyük sonuçları olabilir. Batılı ülkeler Türkiye'nin Rusya'yla yeniden yakınlaşmasının boyutları konusunda endişeli olmakta haklı. Ama Erdoğan ve Putin'in çatışmamasını ummak için daha çok nedenleri var. İki güçlü lider gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapıyor gibi görünüyor. İlişkileri, büyükelçinin ölümünden her zamankinden daha güçlü çıkabilir."

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