Economist: Büyük koalisyona CHP içinden itiraz gelebilir

İngiliz Economist dergisi, milletvekillerinin yemin etmesiyle koalisyon görüşmelerinin hız kazandığını aktarıyor.

Meclis'te gerçekleşen yemin törenini "92 yıllık Cumhuriyet tarihinin en renkli Meclisi' olarak niteleyen dergide, başörtülü vekillerin ilk kez 'laik dinazorların' tepkilerine maruz kalmadan yemin ettiği yorumu yer alıyor.

"Üç Ermeni, iki Yezidi, bir Süryani, bir Roman ve çok sayıda Kürt ile Alevi meclise girdi" denen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi için Meclis çoğunluğunu hedeflediği, ancak bu hedefin gerçekleşmediği de belirtiliyor.

"Türkiye 2002'den bu yana ilk kez bir koalisyon hükümetiyle karşı karşıya" denen haberde, senaryoların durmaksızın tartışıldığı da vurgulanıyor.

'Bahçeli uzlaşmacı olabilen bir isim'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ilk olarak AKP - MHP koalisyon senaryosunu değerlendiren Economist yazısında şu yorumlar yer alıyor:

"Çok sayıda kişi AKP'nin aşırı sağcı MHP ile ortaklık kuracağını öngörüyor. İki parti ideolojik açıdan birbirlerine yakın. Her ne kadar Kürtlerle konuşmayı reddetse de ve eski AKPbakanları hakkındaki yolsuzluk dosyalarını tekrar gündeme getireceğini vurgulasa da, MHP'nin deneyimli lideri Devlet Bahçeli uzlaşmacı olabilen bir isim.

"Bahçeli, 1999 yılında Kürtlerin hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın idamını engelleyen yasaya imza atan hükümette Başbakan yardımcısıydı. Dahası Kürtlerin Suriye'de Irak Şam İslamn Devleti'ne (IŞİD) karşı kazandı seri başarılar, AKP'nin daha katı bir tutum içine girmesine yol açtı ve bu tutum MHP çizgisiyle örtüşüyor. Suriye'deki Kürtlerin Tel Abyad'ı almasının ardından Türkiyew sınırında bağımsız bir Kürt yapılanmasının oluştuğu yönündeki endişeler de artmış durumda."

'Büyük koalisyon' fikri

Yazının AKP - CHP koalisyonu ihtimalini ele alan bölümünde ise CHP içerisinden bu fikre karşı çıkabilecek isimler olabileceği ifade ediliyor:

"AKP ve laik muhalefet partisi CHP arasında kurulacak 'Büyük koalisyonun' neredeyse kurulduğunu düşünenler de var. Bu seçeneğin savunucuları, 'Büyük koalisyon'la birlikte AKP'nin iktidardaki son 5 yılında belirginleşen otoriterleşme trendinin, maceracı dış politikanın ve ekonomik zayıflamanın duracağını ifade ediyor.

"Ancak CHP milletvekillerinin üçte biri ön seçimlerle gelmiş isimler. Eski bir CHP milletvekili Aykan Erdemir "Büyük kısmı parti çizgisini takip etmeyebilir. AKP de güvenilmez bir ortak istemez" diyor."

Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından koalisyonun 45 gün içerisinde kurulması gerektiği, aksi takdirde erken seçime gidileceği hatırlatılan yazıda, "Birçok kişi de Erdoğan'ın erken seçimi istediği görüşünde" deniyor.

'Davutoğlu erken seçime sıcak bakmıyor'

Yazının erken seçim ihtimaliyle ilgili bölümünde şu yorumlar yer alıyor:

"Yeni bir seçim Erdoğan'ın Başkanlık sistemi umutlarını canlandırabilir. Ancak önce AKP'nin daha fazla sandalye kazanması gerekiyor. Metropoll araştırma şirketinin yaptığı son kamuoyu yoklaması, bugün seçim olsa sonucun çok benzer olacağına işaret ediyor: Koalisyon. Ayrıca 133'ü AKP'den Meclis'e ilk kez girmiş olan toplam 353 milletvekili sandalyelerini kaybetme riskiyle karşılaşır. AKP lideri ve Başbakan Ahmet Davutoğlu erken seçime -ya da Erdoğan'a daha çok yetki sunulmasına- sıcak bakmıyor."

Koalisyon senaryoları tartışılırken, Erdoğan'ın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in cenazesinde görevi devraldığı isim olan Abdullah Gül ile biraraya geldiği hatırlatılan yazı şöyle devam ediyor:

"Bu sürpriz görüşme dedikodu kazanını da alevlendirdi. Gül'ün AKP liderliği konusunda Davutoğlu'nun yerini alabileceği ihtimali konuşulmaya başlandı. Ancak risklerden kaçınmasıyla bilinen Gül, kendi siyasi bağımsızlığının sıkı biçimde garanti alınmaması halinde bu tür bir geri dönüş yapmaz. [Marmara Üniversitesi öğretim üyesi] akademisyen Behlül Özkan da 'Gül'ün geri döneceği fikri fazla iyimser' diyor.