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Dünya

Economist: Arap Baharı bitti Cihad Baharı başladı

İngiliz The Economist'ten IŞİD tehlikesi çerçevesinde Ortadoğu analizi...

13 Haziran 2014 11:28

Dünyanın en önemli dergilerinden The Economist son sayısında, Irak şam İslam Devleti'nin (İŞİD) Irak'taki etkisine ve Twitter'da sıkça olarak kullanılan "cihad baharı" tanımına yer verdi. Economist dergisinin yeni sayısında yer alan başyazıda, Irak’ta tozu dumana katan IŞİD şu ifadelerle tanımlanıyor:

“Suriyeli anaakım isyancılar için çok şiddetli, El Kaide için çok aşırı olan IŞİD’in birden çok ebeveyni var. Suriye’deki savaşın başlangıcında Türkiye, yabancı savaşçıların sınırlarından serbestçe geçişine izin verdi. Avrupalı hükümetler ise kaçırılan vatandaşları için IŞİD’e milyonlarca dolar ödedi. Esad alaycı tavırla köktencileri hapisten çıkararak ve saldırılardan sakınarak IŞİD’in diğer Suriyeli isyancılara karşı üstün gelmesine yardım etti. Kendisinden sonra geleceklerden korkacak dünyanın karşıtlarına yardımı kesmesini istedi ve işe yaradı.”

BBC Türkçe'de yer alan habere göre dergideki daha ayrıntılı bir analizde, Twitter’daki “Cihad baharı” benzetmesinin öngörülü olduğu belirtilerek Arap Baharı'na gönderme yapılıyor.

Analizde, her şeye rağmen IŞİD’in geriletilmesinin mümkün olduğu vurgulanarak, Iraklı ve Suriyeli Sünni Arapların “diktatörler ve köktenciler” arasında sıkışmış olduğu ifade ediliyor.

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