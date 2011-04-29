Economist: Alevi Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri olması mucize

T24- İngiliz Economist dergisi, Türkiye'de tabu olan Dersim katliamı nedeniyle babası sürgüne gönderilen binlerce Aleviden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin lideri olmasını "mucizevi" olarak nitelndirdi.









"Gandi'nin yükselişi" başlıklı analize göre, ana muhalefet partisi CHP Haziran'da yapılacak genel seçimleri kaybedecek ancak daha uyumlu bir parti haline de geliyor.



Yazıda öne çıkan cümleler şöyle: "1938 yılında Türk ordusu Tunceli ilindeki bir ayaklanmayı bastırdı. Köylüler canlıyken yakıldı ya da gazla zehirlendi. Yaşanan trajedi Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından. Atatürk hayattayken ve kurduğu CHP iktidardayken gerçekleştiği için de bir tabu olmaya devam ediyor. Tunceli sakinleri, bu nedenle, babası sürgüne gönderilen binlerce Aleviden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi CHP'nin lideri olmasının mucizevi olduğunu söylüyor."

Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde CHP'nin aşırı milliyetçi üyelerinin tasfiye edildiğini, yeni parti programının bir liberal manifestoyu andırdığını ve aday listesinde 109 kadının da olduğunu belirten yazı, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vizyonun ise daha bulanık olduğunu ve dış ilişkiler politikasının henüz oturmadığını da ekliyor.

"Kılıçdaroğlu bir sonraki başbakan olmayabilir, ancak gittikçe daha sıkı bir rakip oluyor" tespitiyle sona eriyor Economist'in analizi.