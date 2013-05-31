Economist: AKP Türkiye'si Avrupa'ya göre daha ayık ama daha muhafazakâr

Türkiye'de alkol satışına ve reklamına getirilen sınırlamaları değerlendiren Economist dergisi "Ilımlı İslamcı parti, sıkı alkol sınırlamaları getiriyor" diyor.

Dergi, alkol satışı ve tüketimine getirilen sınırlamaları protesto eden bir şarap üreticisinin "Bundan sonra Anadolu'nun rakipsiz şaraplarını tarif etmek size düşüyor" dediğini aktarıyor.

Yeni yasaların, dükkanların akşam saat 10 ila sabah 6 arasında alkol satışı yapmasını, cami ve okulların yakınlarındaki restoranların içki lisansı almalarını ve alkol üreticilerinin etkinliklere sponsor olamamasını getirdiğini aktaran Economist, Türkiye'nin en büyük bira üreticisi Anadolu Efes'in hisse senetlerinin, haber üzerine yüzde 7 değer kaybettiğini hatırlatıyor.

‘Türkler Avrupa'nın en ayık halkı’

Dergi şöyle devam ediyor:

"Erdoğan amacının gençlerin "kafası kıyak" halde gezmesini engellemek olduğunu ve bu adımın İslami bir yaşam tarzını empoze etmeye çalışmakla bir ilgisi olmadığında ısrar ediyor. "İçeceksen yine alkollü içeceğini al evinde iç.'' diyor. Son dönemde yayınlanan bir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD raporu, 2010 yılı içinde, kişi başı bir buçuk litre alkol tüketimiyle Türklerin Avrupa'nın en ayık halkı olduğuna işaret ediyor."

"Laikler bunu şeriata doğru bir başka adım olarak görüyor" diyen Economist, Türkiye'de hükümetin muhafazakârlık yolunda attığı adımlar arasında, İmam Hatip ortaokulu düzenlemelerini, Kuran kurslarındaki artışı, Anadolu'nun kırsal kesimlerinde içki bulmanın zorluklarını, Türk Hava Yolları'nın birçok iç uçuşunda alkol servisinin kaldırılmasını ve hükümet binalarında kadınların etek boylarının uzatılmasını sayıyor.

2014 seçimleri

İstanbul'da ismini açıklamadığı dindar bir patronun, AKP iktidarında büyüyen Anadolulu girişimciler için "Camiden çok metresleriyle vakit geçiriyorlar" dediğini de aktaran dergi, kapalı zengin kadınların lüks kıyafetler ve spor arabalarla gezdiğini de ifade ediyor.

Dergi, bazılarının, yasayı Erdoğan'ın 2014 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri göz önüne alınarak çıkarmış olabileceğini düşündüğünü ve bu yasa sayesinde dikkatlerin, ülke içinde popüler olmayan Suriye politikasından uzaklaştığını da savunuyor.

Son olarak Türkiye'nin Selefi Nusra Cephesi'ni desteklemeyi bıraktığını yazan dergi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu artık Nusra Cephesi’ni "bizim el Kaideyi gördüğümüz gibi" görüyor diyor ve yazıyı "Bu kutlama yapmak için bir neden, içkili ya da içkisiz" diye bitiriyor.