Economist: AKP içinde çatlaklar var

Haftalık Economist dergisi bugün yayınlanan yeni sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç arasında yaşanan tartışmayı ele alıyor ve AKP içinde çatlaklar olduğunu belirtiyor.

Economist'teki analizin başında, geçtiğimiz hafta Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çözüm sürecine dair açıklamaları üzerinden eleştirmesiyle başlayan tartışma aktarılıyor.

Dergi Arınç'ın "daha önce hiçbir AKP yetkilisinin yapmadığı şekilde açıktan açığa Türkiye'nin otokratik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğini" yazıyor.

Ortadaki anlaşmazlığın "hızlı bir şekilde herkesin katıldığı bir kavgayı ortaya çıkardığını" belirten dergi, Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in birbirlerini eleştiren açıklamalarını ve savcılığın, Arınç ve Gökçek hakkında soruşturma başlattığını hatırlatıyor.

Economist, tartışmayla ilgili Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Soli Özel'in şu yorumunu aktarıyor: "Arınç, Pandora'nın kutusunu açtı".

Yazıda bu tartışmayla birlikte "iktidar partisi içinde ilk defa ayrımların açık bir şekilde açığa çıktığı" belirtiliyor.

HDP faktörü

Erdoğan'ın Merkez Bankası politikalarına ve bankanın başındaki isim olan Erdem Başçı'ya yönelik eleştirilerini hatırlatan dergi Cumhurbaşkanı'nın bu kezse Kürtleri eleştirdiğini yazıyor:

"Erdoğan, HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından açıklanan, resmi barış görüşmelerinin çerçevesini ana hatlarıyla belirleyen 10 maddelik planın 'demokrasiyle bir ilgisi olmadığından' şikâyet etti. Birkaç gün önce 'Kürt sorunu olmadığını' ilan etti. Bu tür yorumlar Erdoğan'ın, başkanlık yönetimine destek kazanmak için Türk milliyetçileriyle ve Türk ordusundaki eski hasımlarıyla flört ettiği yönündeki spekülasyonları besledi."

Bazı araştırma şirketlerinin AKP'nin anayasa değişikliğini yapıp ülkeye başkanlık sistemini getirmek için gereken parlamento çoğunluğunu sağlayamayacağını gösterdiğini belirten Economist bu noktada HDP'yi işaret ediyor.

Dergi, "HDP'nin yüzde 10 barajını geçmesinin Erdoğan'ın için meseleleri karmaşıklaştıracağını" belirtiyor.

Economist, "Başkanlık yönetimine geçişin birçok Türk'teki kaygıyı artıracağını" belirtiyor, "ekonominin yavaşladığını, sorgulanan tutuklamaların hukukun egemenliğini zayıflattığını, IŞİD militanlarının ülke sınırlarına geldiğini" yazıyor.

Analizin sonlarına doğru "Erdoğan'ın kendi yandaşlarının AKP milletvekili aday listelerinde bulunmasını sağlama almak istediği, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu duruma karşı gücü veya iradesinin olup olmadığını ise belirsiz olduğu" yorumu yapılmış.

Yazının en sonunda HDP'ye dikkat çekiliyor: "HDP'nin karizmatik Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sadece kendi partisinin 'tek adam diktatörlüğünü' engelleyebileceğini söyledi." Economist, Demirtaş'ın haklı çıkabileceğini yazıyor.