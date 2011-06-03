-E.COLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇLİ FRANKFURT (A.A) - 02.06.2011 - Mide bulantısıyla birlikte kusma ve ishalle ortaya çıkan, bugüne kadar 17'sinin Almanya'da ve bir kişinin de İsveç'te olmak üzere toplam 18 kişinin ölümüne yol açan E.Coli bakterisinin, antibiyotiklere karşı dirençli gözüktüğü bildirildi. Almanya'daki Hamburg-Eppendorf üniversite hastanesinde görevli araştırmacılar yayımladığı yazılı açıklama, ilk analizlerin Avrupa'da salgına neden olan E.Coli bakterisinin saldırgan ve antibiyotiklere dayanıklı olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Açıklamaya göre, bakteri ile ilgili elde edilen ilk verilerin onun kökeni hakkında, nasıl geliştiği, nasıl bu kadar çabuk yayıldı ve yaratığı rahatsızlıkların neden bu kadar şiddetli olduğu konusunda bilgi vereceğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), E.coli salgınının nedeninin daha önce görülmemiş yeni bir bakteri türü olduğunu bildirmişti. DSÖ, bakterinin ilk genetik diziliminin, bu türün, iki farklı E. coli bakterisinin değişime uğramış şekli olduğunu ortaya çıkardığını kaydetmişti. DSÖ'nün gıda güvenliği uzmanı Hilde Kruse, yeni türün daha öldürücü ve toksin üretici karakteristiklere sahip olduğunu belirtmişti. Şimdiye kadar 1500'den fazla kişiye bulaşan bakterinin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yayılmakta olduğu tahmin ediliyor. -İSVEÇ'TE 46 KİŞİDE EHEC TESPİT EDİLDİ İsveç'te 46 kişide EHEC bakterisi tespit edildiği bildirildi. İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin daha çok güney bölgelerindeki hastanelere mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileriyle başvuran hastalardan 46'sında EHEC bakterisine rastlandığı bildirildi. Göteborg'daki enstitüsünde görevli doktor Leif Dotevall, bir hastanın durumunun ağır olduğunu, tedavisinin Jönköping'deki hastanede devam ettiğini açıkladı.