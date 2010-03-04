Ecevit'in hastalığı İkinci Ergenekon'a mı dahil ediliyor?

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı sırasında Başkent Üniversitesi'nde tedavi gördüğü hastalığıyla ilgili tüm bilgi, belge ve yazışmaların, ''varsa'' eşi Rahşan Ecevit ve eski koruma müdürü Recai Birgün'den istenmesini kararlaştırdı.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 19 Şubat Cuma günü yapılan duruşmadaki taleplere ilişkin alınan kararlar, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde açıklandı.



Buna göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı sırasında Başkent Üniversitesi'nde tedavi gördüğü hastalığıyla ilgili tüm bilgi, belge ve yazışmaların, varsa eşi Rahşan Ecevit ve eski koruma müdürü Recai Birgün'den istenmesine hükmederek, gönderilecek tüm belge ve CD'lerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollanıp, yapılan tetkik ve tahlillerin Ecevit'in hastalığı ve yaşıyla uygun olup olmadığının bu kurumdan sorulmasını kararlaştırdı.



Heyet, tutuklu sanık Mustafa Dönmez'in talebi doğrultusunda, 12-13 Ocak 2009'daki Ankara Gölbaşı Zir Vadisi aramalarına ilişkin polis kamerası kayıtlarının, hiç kesinti yapılmamış ve orijinal halde, 2 suret olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesine ve cevap geldiğinde bir suretinin dijital ortamda sanık Dönmez'e verilmesine hükmetti.



Öte yandan heyet, Zir Vadisi aramalarında hazır bulunan ve naklen çekim yapan TRT, Show Tv ve Kanaltürk televizyonlarından, 12 Ocak 2009 akşamı yapılan yayınların kasetlerinin istenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

