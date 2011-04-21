-ECEVİT FOTOĞRAFINA SUÇ DUYURUSU ANTALYA (A.A) - 21.04.2011 - DSP Antalya İl Başkanlığı, AK Parti Elmalı İlçe Teşkilatınca hazırlanan merhum Başbakan Bülent Ecevit'in fotoğrafının da yer aldığı seçim afişi hakkında suç duyurusunda bulundu. DSP Antalya İl Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve partililer, Antalya Cumhuriyet Savcılığına verdikleri suç duyurusu dilekçesinin ardından adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Büyüknohutçu, AK Parti Elmalı İlçe Teşkilatı tarafından parti binasının balkonuna asılan afişe, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 2000 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesindeki fotoğrafının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Barack Obama ile görüşmesindeki fotoğrafla yan yana getirilerek, ''10 yılda Türkiye'nin itibarını yükselttik'' ifadesine yer verildiğini söyledi. Fotoğrafın yer aldığı gazeteyi de gösteren Büyüknohutçu, AK Parti Elmalı İlçe Teşkilatınca hazırlanan seçim afişinin, eski genel Başkanları Bülent Ecevit ile DSP'nin manevi şahsiyetini zedelediğini belirtti. Açıklamasında suç duyurusu dilekçesini de okuyan Büyüknohutçu, afişte Ecevit'in saygın devlet adamlığı duruşunun çarpıtıldığını, Ecevit'in kişiliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarının alenen zedelendiğini belirterek, ''Sayın Bülent Ecevit'in resmi kullanılarak ve o dönemde devletimizin itibarsız olduğu kastedilerek açık suç işlenmiştir. Hem merhum Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in hem de DSP'nin manevi şahsiyetine kasıtlı olarak saldırılmıştır'' dedi. Büyüknohutçu, AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin ile ilçe yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yasam işlem başlatılmasını talep etti.