Ece'nin suratı kreşte uyurken böyle oldu!

T24- Şanlıurfa’da Cemile ve Can Alıcı çiftinin kreşe verdiği kızları 2 yaşındaki Ece Alıcı’nın, uyuduğu sırada yaşıtı olan bir erkek çocuk tarafından yanaklarının ısılırıp yüzünün tırmalandığı ileri sürüldü.









İki çocuklarından büyük olan oğulları Kaan ana okuluna giden polis memuru Can Alıcı ve kuaför olan eşi Cemile Alıcı, küçük kızları Ece’yi 15 gün önce Esentepe Mahallesi’ndeki özel bir kreşe verdi. Geçen cuma günü Alıcı çiftini telefonla arayan kreş yöneticileri, bir sorun olduğunu belirterek gelmelereni istedi. Telefonun ardından kreşe giden çift, küçük kızlarının yüzünün tanınmayacak hale geldiğini görünce şoke oldu. Anne ve babasına, Ece’nin uyku saatinde 2 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından yüzü ısırılıp, tırmalandığı söylendi.



Hemen hastaneye götürülen ve tedavisine başlanan minik Ece’nin, yüzünde oluşan izlerin giderilmesi için ilaç veren doktorlar, güneşe çıkarılmaması tavsiyesinde bulundu.

Savcılığa suç duyurusunda bulundular

Kreş yöneticilerini ihmalle suçlayan anne 30 yaşındaki Cemile Alıcı, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Kızının yüzündeki yaraların düzelmesi için tedaviyi sürdüreceklerini, iyileşmemesi durumunda plastik cerrahiye gideceklerini söyleyen Cemile Alıcı, "Şimdi kızımı güneş ışınlarından korumam gerekiyor. Biz çalışırken çocuğumuzu kreşe emanet etmiştik. Şimdi hem işimden, hem de kızımın sağlığından olduk" dedi.



Hem eşi hem de kendisi çalıştığı için kızları Ece’yi kreşe verdiklerini anlatan Cemile Alıcı, şunları söyledi:



"Telefon edip çağırdıklarında kreşe gittik. Bize Ece’nin uyuduğu sırada bir erkek çocuk tarafından yüzünün tırmalanıp, yanaklarının ısırıldığını söyledi. Kızımın kanlar içerisindeki o halini görünce ben kendimi kaybettim. Hastaneye götürdük, doktorlar müdahale edip, ilaçlar verdi. Doktorlar Ece’nin en az 6 ay güneşten korunmasını, bir sonuç alınamaması durumunda plastik cerrahi servisine yönlendieceğini ifade etti. Kızım zarar görür düşüncesi ile perdeleri bile açamıyorum. Şimdi hem işimden, hem de kızımın güzel yüzünden oldum. Bizi bu hale getirenlerden şikayetçiyim."

Kreş yetkilileri konuşmadı

Olayın meydana geldiği özel kreşin yöneticileri ise gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Kameralara konuşmayan kreş yöneticileri, konunun yargıya yansıdığını belirterek gelişmelere göre açıklama yapacaklarını ifade etti.

