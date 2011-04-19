Ecem'in telefonunda 19 tehdit mesajı buldular!

T24



‘Evde dayak yoktu’



'Gidiyorum hayattan'



Başakşehir’deki evinden “Keman kursuna gidiyorum” diye çıkan ilköğretim 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ecem Çokluk’un Başakşehir Belediyesi Bilgi Evi’ndeki keman öğretmeni Orhan Aykut, “Ecem keman çalarken çok mutluydu. ‘Burada huzur doluyorum’ diyordu. Keman öğretmeni olmak istiyordu” dedi. Aykut, kızın intihar etme eğiliminde olmadığını söyledi. Çokluk’un ailesi de kızlarının intihar etme ihtimalinin olmadığını savunuyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Baba Sadık Çokluk, kızının ölmeden önce yanında B.A. isimli bir gencin olduğunu polisten öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:“Kızımın cesedini bulduktan sonra ayağındaki ayakkabıların ona ait olmadığını gördük. Erkek arkadaşını tanımıyorum. Kızıma baskı yapmadık. Benim 10 yıl çocuğum olmadı. Tedavi gördük. Çocuk hasreti çektim. Ecem’i evlendikten 15 yıl sonra kucağıma aldım. Ben nasıl ona kıyar, onu dövebilirim. Kızıma sadece ‘Eve geç gelme’, ‘Erkek arkadaşlarınla gezme’ diye telkinlerde bulunurdum. Eğer bunlar baskıysa baskı yapmışım demek ki. Kızımın telefonundan arkadaşlarından gelen 19 tehdit mesajı çıktı. Kimseyi zan altında bırakmamak için mesajların ayrıntısını ve gönderinin ismini vermek istemiyorum. Şimdi mesajlar savcılıkta. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.” Ecem’in ablası Arzu Çokluk da “Evde kardeşim dayak yeseydi önce ben karşı çıkardım. Öyle bir şey yok. Son zamanlarında daha da neşeliydi. İntihar ettiğine inanmıyorum” dedi. Aile, Adli Tıp Kurumu’ndan kendilerine verilen ön bilgide herhangi bir cinsel istismar ve tecavüz belirtisi olmadığını söyledi.Emniyet yetkilileri Ecem Çokluk’un cesedinin bulunduğu Kayabaşı’ndaki kayalıklarda “Ben bu hayattan gidiyorum. Beni unutmayın. Bu lafım beni seven, sevmeyen herkese söylensin” sözlerinin yazılı olduğu intihar notu buldu. Olayı derinlemesine inceleyen polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.