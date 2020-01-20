Ece Üner Galatasaray camiasından özür diledi

Show TV Ana Haber'de, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin bir haber nedeniyle Galatasaray taraftarından gelen tepkiler üzerine spiker Ece Üner, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray taraftarları, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan haberi "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.

Ece Üner kişisel hesabından şunları söyledi: "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!"