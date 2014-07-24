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Ece Saygun: Bu fotoğrafa sevinemedim

Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, babasını gözaltına alan eski Emniyet müdürü Kazım Aksoy'un gözaltına alınmasını değerlendirdi

24 Temmuz 2014 12:02

Balyoz operasyonu kapsamında 18 yıl hapis cezası alan ancak Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlal”i kararı ardından serbest kalan emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, eski Emniyet Müdürü Kazım Aksoy’un gözaltına alınmasına ilişkin, “70 yaşındaki babama bunu yapanlar şimdi gözaltında. Herkes sevinmemizi bekledi ama biz sevinmedik, üzüldük. Umarım bizden esirgedikleri adalet onları bulur” dedi.

Ece Saygun, Balyoz operasyonunda babası emekli Orgeneral Ergin Saygun’u gözaltına alan eski Emniyet Müdürü Kazım Aksoy için konuştu.

İlk tepkisini Twitter’da “Babamı gözaltına alan, sorgulayan ve sabah 05.00’te uyandırıp göğsüne yafta tutturup sabıka fotoğrafı çektiren Kazım Aksoy da gözaltında” diye yazan Ece Saygun, Hürriyet’ten Eyüp Serbest ve Ayşegül Usta’ya şöyle dedi:

“70 yaşındaki babama bunu yapanlar şimdi gözaltında. Herkes sevinmemizi bekledi ama biz sevinmedik, üzüldük. Umarım bizden esirgedikleri adalet onları bulur.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda kişi, gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında, eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli, gece belirli aralıklarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi

 

Yılmazer: Bu şeref madalyalarını görün

 

Gazetecilerin hastane çıkışında “Bir şey diyecek misiniz?” sorusu üzerine Ali Fuat Yılmazer, kelepçelenmiş ellerini havaya kaldırarak “Diyeceğim zamanla, ama bunları görün. Bu şeref madalyalarını görün. Bu, bugünün şeref madalyalarıdır” dedi.

Yılmazer daha sonra da koluna giren polisleri göstererek, “Bunlar da bugünün polisliği kardeşim. ‘Reza’lara yapılmamış polisliğe maruz kalıyoruz. Türkiye görecek; tarihe geçecek bu şeref madalyaları” diye konuştu.

Bu sırada polisler de, “Müdürüm lütfen” diye sözlü müdahalede bulunup Yılmazer’i polis otomobiline bindirmeye çalıştı.

Yılmazer de bunun üzerine polislere, “Ne güzel polislik. Şov yapın kardeşim kameralara. Şov yapıyorsunuz ya. Poz verseniz ya” dedi.

 

Psikolojik işkence yapılıyor

 

Ters kelepçe takılarak hastaneye getirilen eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün de girişte, "Kimin ülkemizde operasyon yaptığı çok net görülüyor" dedi. Çıkışta da "Sistematik olarak psikolojik işkence yapılmaktadır" diye konuştu.

Emniyet Amiri Gaffur Ataç ise “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna “Vatan haini değiliz. Haram yemedik, yolsuzluk yapmadık. Zulmü yapanlara söylüyorum, korksunlar titresinler” diyerek cevap verdi.

 

Eşi fenalaşan müdürden haber var

 

Yurt Atayün, ellerinin arkadan kelepçelenmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, İstanbul Emniyet Müdür Selami Altınok, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz Koçak ile gözaltı işlemlerinde görev alan memurlar savcılığa şikâyet edildi.

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