Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunan şarkıcı Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil'den sadece özür bekliyordum" dedi.

Ece Ronay, YouTube programı “Katarsis”te konu hakkında konuştu. Ronay, “Paylaşım yaparken bunun bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. O beni tehdit etti, ben de paylaştım. Özür diler ve konu kapanır diye düşünmüştüm. Tek amacım; susmuyorum, tehdidinize boyun eğmiyorum demekti. İftira atmaya çalışsam, başka şeyler de söyleyebilirdim. Sadece özür bekledim. Ama onlar beni suçlu çıkarmak için her şeyi yaptılar. Gelip klibimde oynadı. Birbirimize etkileşim olarak destek sağlayacağız diye konuşmuştuk. Saygılı duruşuma rağmen bana karşı çirkin bir dönüş yaptı. Sonradan ‘Nişanlı olduğunu bilmiyordum’ dedi.