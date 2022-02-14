Ece Erken'den silahlı saldırı sonucu ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili paylaşım: Davanın peşinde olacağım

Ocak ayının son günlerde eşini silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda içini döktü. Bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden Erken, "Davanın peşinde olacağım, ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım" dedi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Ece Erken, "Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor, herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor benimse her günüm anı… Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese… Geçmeyecek ama azalacak, sabır" ifadelerini kullandı.

Erken, Instagram hesabının hikâye kısmından yaptığı yazılı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Neye yanayım bilmiyorum ki, hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, playstation oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan'la yine Beşiktaş’la ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi?

Gel dedim evin oralarda yapın dedim onda bile Ahmet Ürkmezgil'in eşi yoğun bakımda bizim balıkçıya yakın hastanede eşi, ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur orda olsun demiştin, onda bile yine başkasını düşünmüştün, o gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünürdün...

Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini adam sanan, mafyacıklar, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi?

Yoksa senin aslanlar gibi tek başına mücadelene sessiz kalan sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı? Adam diye geziyorlar ya hala şaka gibi... Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah Şafak'ım ah...

Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasına almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş al arabana götür işte!

Ya 2. gün Cundalı'nın açılması? Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın o mekânı! Öyle adamdın sen sevgilim, sen de maddiyat değil maneviyat vardı senin yanında başkasına kime olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin tıpkı yıllarca Beşiktaş’la ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi, kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi.

Hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadım aşkım sen. Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta.

Mesela Bülent abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi, senin benim için çok üzüldü çünkü senden çıkarları yokmuş hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı daha önce tanışamadığım akrabalarım sağ olsun hep aradı beni...

Öyle yüce gönüllü bir adamdır ki sen Eymen’in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan ADAM gibi ADAMDIN, her gün seni soruyor o da çok? izledi seni benim gibi

Herkesle sen ilgilenirdin, çevrendeki herkese maddi manevi sen bakardın, tanımadığımız SMA’lı çocuklara yardım ederdin, bir tane meleğin ilaç parasını sırf yaptığın yayınlarla topladın ve şu an çok sağlı.

Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın, Allah’ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni, şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur, üzülme diyorlar aşkım sen üzülürsen üzülür diyorlar ne olur üzülme ama ben çok zor dayamyorum,5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden:)

Keşke böyle olmasaydı ama rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım. Çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim. Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun.

Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım, ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek. Seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.

Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor, herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor benimse her günüm anı… Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese… Geçmeyecek ama azalacak, sabır.

Allah'ım anneciğime, babacığıma, abiciğime ve biricik evladıma sağlık, huzur versin. Onlardan Allah razı olsun beni bugünlerimde yalnız bırakmadılar."