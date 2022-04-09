Ece Erken, banka hesabının bloke edilmesine tepki gösterdi: "Arkadaşım" dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından hesabına bloke konulduğunu paylaştı; ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybet eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, "Arkadaşım dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış" diye seslendi.

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, "Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim" İfadelerini kullandı.

Vefat eden eşine de seslenen sunucu Erken, "En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış" dedi.