-ECDEBİYE'DE MUHALİFLER KUTLAMA YAPIYOR ECDEBİYE (A.A) - 27.03.2011 - Libya'nın Ecdebiye kentinde yeniden kontrolü ele geçiren muhalifler, kentte kutlama yapıyor. Uluslararası koalisyon güçlerinin Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklere karşı düzenlediği hava operasyonu ve muhalifler ile Kaddafi askerleri arasında 6 süren çatışmanın ardından Ecdebiye'de kontrol muhaliflerin eline geçmişti. Kentteki bazı evler ile bir cami ve hastanenin hasar gördüğü çatışmaların ardından, hastanedeki hasta ve yaralılar tahliye edilirken, kentin girişindeki cami kullanılamaz hale geldi. Verdikleri kayıp ve yaralılara rağmen kentin yeniden kontrollerine geçmesini büyük coşku ile karşılayan muhalifler, Bingazi ile Ecdebiye arasında bulunan ve uçakların bombardımanı sonucu adeta küle dönen askeri araçların bulunduğu noktalara akın etti. Kaddafi birliklerine ait tank ve benzeri araçların üzerine çıkarak Libya bayrakları açan, zaferlerini rastgele havaya ateş ederek kutlayan muhalifler, Bingazi'den sonra Ecdebiye'de kontrolü ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Uluslararası koalisyon güçlerinin kendilerine verdiği destekten memnuniyet duyduklarını dile getiren muhalifler, çatışmaların devam ettiği Brega kentinde de kontrolü ele geçirmek için amansız bir savaş verdiklerini belirtti. Muhalifler, çatışmalar sırasında tutsak alınan ve Kaddafi'nin paralı askerleri olduğu iddia edilen çok sayıda kişiyi de Bingazi'ye getirerek, meydanda halka ve basın mensuplarına gösterdi. Esir askerlerin Kızılhaç örgütüne teslim edileceği bildirildi. Öte yandan, Ecdebiye'deki çatışmalarda öldürülen Kaddafi'ye bağlı 27 askerin cenazesi de basın mensuplarına gösterildikten sonra kent mezarlığında gömüldü. -İTALYA'DAN LİBYA İÇİN ÇÖZÜM PLANI- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya ile ilgili sorunun çözümü için, bu ülkenin lideri Albay Muammer Kaddafi'nin sürgüne gönderilmesini öngören bir planları olduğunu bildirdi. Frattini, Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Bütün Avrupa ve Birleşmiş Milletler, Albayın artık kabul edilebilir bir muhatap olmadığını söylediklerine göre, onun iktidarda kalacağı bir çözümü öngöremeyiz" dedi. Libya'daki rejim içerisinde de bu yönde bir çözüm üzerinde çalışıldığını kaydeden Frattini, "Açıkça Kaddafi'nin sürgüne gönderilmesi halinde, durum başka olacak" diye konuştu. Frattini, Libya ile ilgili siyasi temas grubunun, salı günü Londra'da yapılacak toplantısında İtalya olarak bu yönde bir plan sunacaklarını ifade etti.