-ECDEBİYE'DE 26 ÖLÜ TOBRUK (A.A) - 16.03.2011 - Libya'nın Ecdebiye kentinde 26 kişinin öldüğü bildirildi. Ecdebiye hastanesinden Dr. Abdülkerim Muhammed, hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmalarda dünden bu yana 26 kişinin öldüğünü belirtti. Hastaneye dün çoğu sivil 22 kişinin, bugün ise 4 muhalifin getirildiğini söyleyen Muhammed, çatışmaların devam ettiğini ve patlama sesleri duyulduğunu söyledi. -KADDAFİ'YE BAĞLI GÜÇLER ZENTEN'E SALDIRI DÜZENLEDİ- Libya lideri Kaddafi'ye bağlı güçlerin, muhaliflerin elinde bulunan Zenten kentine ağır silahlarla saldırdıkları bildirildi. Adını vermek istemeyen bir görgü tanığı telefonla yaptığı açıklamada, kentin güneyine birkaç kilometre mesafede tank ve roket saldırıları düzenlendiğini ve çatışmalar meydana geldiğini anlattı. Görgü tanığı, "hafif silahlara sahip muhalifler" ile tank desteğindeki rejime bağlı güçler arasındaki çatışmaların öğle saatlerinde başladığını belirtti. -LİBYA DEVLET TELEVİZYONU: BİNGAZİ'DE İKİ AŞİRET KADDAFİ'Yİ DESTEKLİYOR- Libya'da muhaliflerin elindeki Bingazi'de iki aşiretin Muammer Kaddafi'yi desteklediği bildirildi. Devlet televizyonunun haberinde, "Libya uydu kanalını arayan Bingazi'deki Tarhuna ve Verfella aşiretleri, lidere desteklerini teyit ettiler" denildi. Bingazi, Kaddafi'ye karşı ayaklanan muhaliflerin ana merkezi ve ülkenin ikinci büyük kenti. -BM GÜVENLİK KONSEYİ, LİBYA'YI GÖRÜŞÜYOR- BM Güvenlik Konseyi, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması amacıyla dün sunulan karar tasarısını görüşüyor. Güvenlik Konseyi'nin basına kapalı yapılan danışma toplantısında, sivilleri koruma amacıyla Libya'nın hava sahasında tüm uçuşların yasaklanmasını öngören ve BM ülkelerinden uçuşa yasak bölgenin uygulanması için gerekli önlemleri almaları istenen karar tasarısı metninin, müzakere edildiği belirtildi. İngiltere ve Lübnan tarafından Konsey'e sunulan ve Fransa'nın desteklediği karar tasarısı metni üzerindeki müzakerelerde temelde bu 3 ülkenin, Konsey'in diğer ülkelerini, uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda ikna etmeye çalışmaları bekleniyor. Toplantıdan önce gazetecilere konuşan Konsey'in bazı üyelerinin temsilcileri Libya'da sivillere yönelik şiddetin derhal durmasını istediklerini, ancak uçuşa yasak bölge konusunda yanıtlanması gereken sorular olduğunu belirttiler. BM kulislerinde, bu soruların başında yasağın Libya hava sahasındaki tüm uçuşları mı kapsayacağı ve uçuşa yasak bölgenin uygulanması amacıyla hangi ülkelerin nasıl katkıda bulunacaklarının geldiği öğrenildi. Konsey'in kilit ülkelerinden ABD, Rusya, Çin ve Almanya'nın uçuşa yasak bölge konusunda halen tereddütleri olduğu biliniyor. -ABD ASKERLERİNİN NÜKLEER SANTRALLERE YAKLAŞMASINA İZİN VERMİYOR- Japonya'daki Amerikan askerlerinin Japonya'nın arızalı nükleer enerji santrallerine 80 kilometreden fazla yaklaşmalarına izin verilmediği bildirildi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri, önlemlerin amacının Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtirken, bazı uçuş personeline de radyasyonun etkilerine karşı potasyum iyod tabletleri verildiği kaydedildi. Önlemlerin ihtiyaten alındığını bildirilirken, Pentagon, Amerikan askerlerinde şu ana kadar radyasyon zehirlenmesi belirtisi görülmediğini duyurdu.Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki nükleer felaketten dolayı Alman vatandaşlarına, Tokyo ve çevresi ile Yokohama bölgesini terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.