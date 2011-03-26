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Dünya

ECDEBİYE YENİDEN MUHALİFLERİN TRABLUS (A.A)

26 Mart 2011 13:48

-ECDEBİYE YENİDEN MUHALİFLERİN TRABLUS (A.A) - 26.03.2011 - Libya'da muhaliflerin, Ecdebiye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildirildi.  Reuters ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, muhaliflerin, tüm gece süren çatışmadan sonra Ecdebiye'nin kontrolünü tekrar ele geçirdikleri, Kaddafi'ye bağlı birliklerin ise hala kentin batı girişinde oldukları belirtildi. Associated Press ise koalisyon güçlerinin, kentin hem doğu hem de batı girişine hava saldırıları düzenlediğini, Ecdebiye'nin kontrolünün sabaha karşı muhaliflere geçtiği bildirdi. Haberde, halkın, kontrolün muhaliflere geçmesini sokaklara dökülerek kutladığı kaydedildi. El Cezire televizyonu, dün gece muhaliflerin Ecdebiye kentine batıdan girdiğini, Kaddafi'ye bağlı bazı askerlerin çatışmaların ardından tutsak alındığını duyurmuştu.

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