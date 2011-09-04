Ecclestone İstanbul Park'ı bırakıyor

T24 - Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2012 takviminde yer almamasının ardından, organizasyonun ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone, Kasım ayından itibaren İstanbul Park'ın işletmesinden çekilecek.





Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İstanbul Park'ı Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte Türk sporunun hizmetine sunmak istediklerini söyledi.



Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu ile parkın kullanımıyla ilgili sürekli görüşme içinde olduklarını anlatan Uçar, ''Bernie Ecclestone, Kasım ayı itibariyle pisti bırakıyor. Ecclestone'nın Kasım ayında pisti bırakacağına yönelik yazılı beyanı var. Kendisi daha önce Türkiye'nin takvimde yer almaması halinde Kasım ayında bırakacağını yazılı olarak beyan etmiş'' dedi.



Uçar, ''Kasım ayından itibaren İstanbul Park'ı yüzde 100 Türk sporunun hizmetine sunmak istiyoruz. Eğer Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç uygun görürse İstanbul Ticaret Odası'ndan uygun bir ücretle İstanbul Park'ın devrini isteyeceğiz. İstanbul Park'ı Türk sporuna kazandırmak istiyoruz. Haftanın yedi günü lisansını gösteren sporcu burada serbestçe antrenmanını, eğitimini yapabilecek. Sağlık ve güvenlik önlemlerini alacağız. Sağlık ekibi ve ambulans bulunduracağız'' diye konuştu.



Otomobil Sporları Federasyonu Mümtaz Tahincioğlu da pistin geleceğiyle ilgili bir problemin bulunmadığını söyledi.



''Formula 1 olmayacak ama başka yarışmalar olacak'' diyen Tahincioğlu, şunları kaydetti:



''Uluslararası ve ulusal yarışlarımız olacak. Otomobil sporlarındaki bazı uluslararası yarışmaları getireceğiz. Bunun yanında Motosiklet Federasyonu da uluslararası yarışmalar getirecek. Bunun ötesinde bu tesis sadece sportif olarak kullanılacak diye birşey yok. Otomotiv sanayisinin ar-ge ve test alanı olabilir. Kimse korkmasın pistimiz boş kalmayacak. Bekir Yunus Uçar ile görüşüyoruz. Düşündüğümüz gibi olursa burasını hep birlikte işleteceğiz.''



