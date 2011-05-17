-ECB'YE "SÜPER MARİO" ADAY GÖSTERİLDİ BRÜKSEL (A.A) - 17.05.2011 - Avro Bölgesi Maliye Bakanları, İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevine aday gösterdi. Almanya ve Fransa'nın desteğini kazandıktan sonra son üç haftada şansı artan Draghi'nin adaylığına, Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Kurulu ile gerçekleştirilecek danışmalardan sonra haziran ayının sonunda yapılacak Avro Bölgesi üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde nihai onayın verilmesi bekleniyor. Eski Dünya Bankası ve İtalya Hazinesi yetkilisi Draghi, adaylığının onaylanması halinde, 31 Ekim'de ECB Başkanı Jean-Claude Trichet'nin görevini tamamlamasından sonra 8 yıllık bir dönem için merkezi Frankfurt'taki ECB'nin başkanlığını görevini devralacak. Draghi, görevi sırasında Avro Bölgesi'nin borç krizi ve enflasyonla mücadele edecek. Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grup Başkanı Jean-Claude Juncker düzenlediği basın toplantısında, Draghi'nin, ''Jean-Claude Trichet'in saygıdeğer bir halefi olacak bütün meziyetlere sahip olduğunu'' söyledi. Avro Bölgesi Maliye Bakanları'nın oybirliğiyle Draghi'yi bu göreve aday gösterdiğini söyleyen Juncker, ''ECB'nin yeni başkanı olacak Draghi, Avrupa'da ve uluslararası alanda mükemmel bir üne sahip'' dedi. Draghi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı görevini üstlenmesine ilişkin medyada çıkan haberler konusunda, ''IMF Başkanlığı ile ilgilenmediğini'' ifade etti. -''SÜPER MARİO'' DRAGHİ- Fransız basınında dünyada en çok oynanan bilgisayar oyunlarından İtalyan asıllı Amerikalı tesisatçı ''Süper Mario''ya atıfta bulunularak, ''Süper Mario'' benzetmesi yapılan Mario Draghi, 29 Aralık 2005 tarihinde İtalya Merkez Bankası Başkanlığına getirildi. Draghi, 23 üyeli ECB Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Küresel finansal sistem için riskleri belirleyen ve çözüm yollarını araştıran uluslararası organizasyon Finansal İstikrar Kurulunun (FSB) başkanlığını yapan Draghi, 2002-2005 yıllarında Goldman Sachs'ta Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, 2004-2005 yıllarında icra komite üyeliği görevlerinde bulundu. İtalyan Hazinesinde 1991-2001 yıllarında genel müdürlük yapan ve İtalyan hükümetinin özelleştirme komitesine başkanlık eden Draghi, 1984-1990 yıllarında Dünya Bankası'nda üst düzey yöneticilik görevi üstlendi. İtalya'nın başkenti Roma'da ''Universita degli Studi''de ekonomi eğitimi alan Draghi, ekonomi alanında doktorasını 1977 yılında ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de yaptı.