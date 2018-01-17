ECB/Lane: Brexit Avrupa'nın finansal istikrarını sarsacak bir “şok” olur

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) en nüfuzlu yetkililerinden biri olan İrlanda Merkez Bankası Başkanı Philip Lane, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) Avrupa’nın finansal sisteminin istikrarını tehdit edecek “gerçek bir şok” olacağı uyarısı yaptı.

Financial Times’da yer alan habere göre ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane, bu yıl Brexit görüşmelerini çok yakından takip ettiğini söyledi ve Londra’nın bloğun geri kalanı için finansman sağlamaktaki önemini vurguladı ve “Londra Finans Merkezi AB’nin toptan satış merkezidir. Eğer gerçek bir şok olursa ve bir geçiş dönemi olmaksızın Brexit gerçekleşirse bu finansal istikrar için bir risk olur” dedi.

Bir ticaret anlaşması yapılamadığı takdirde Brexit’in “çok daha büyük bir başağrısı” olacağını söyleyen Lane “Bu durum ve finansal hizmetlere yapacağı etki en yakından izlediğimiz konu” dedi.

Lane 25 üyeli ECB yönetim kurulunun en iyi ekonomisti olarak görülüyor ve gelecekte ECB Başkanı olması bekleniyor.

Daha önce İngiltere Merkez Bankası Mark Carney de benzer yorumlar yapmış eğer anlaşma olmadan Brexit gerçekleşirse “Jenga” anı yaşanacağını ve AB finansal piyasalarında beklenmedik hareketlenmeler olabileceğini söylemişti.

Fakat bugüne kadar tüm bu endişeler ECB Başkanı Mario Draghi’nin Brexit maliyetlerinin kontrol edilebilir olacağını ve asıl maliyetin Birleşik Krallık’a çıkacağını söylemesiyle sakinleştirilmişti.