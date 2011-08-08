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Dünya

ECB'DEN SATIN ALMA SİNYALİ FRANKFURT (A.A)

08 Ağustos 2011 10:25

-ECB'DEN SATIN ALMA SİNYALİ FRANKFURT (A.A) - 08.08.2011 - Piyasalardaki borç tedirginliğine karşı İspanya ve İtalya hükümet tahvillerini satın alma sinyali veren Avrupa Merkez Bankası (ECB), "tahvil satınalma programını aktif biçimde uygulayacağını" açıkladı.  Nadir Pazar gecesi konferans görüşmelerinden birini gerçekleştiren ECB, daha sonra yaptığı açıklamada, bu iki ülkenin bütçe kesintilerine yönelik açıkladıkları yeni önlemlerle ekonomik reform planlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.  Açıklamada, Avro bölgesi kurtarma fonunun muhtemelen Ekim ayında aktif hale gelir gelmez tahvil satın alma sorumluluğunu üstleneceği yönünde Almanya ve Fransa'nın verdiği taahhüdün de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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