ECB'den "sıkılaştırma" beklentisiyle euro 4.59 lirayı aştı

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) para politikasını sıkılalaştırmaya hazırlandığına ilişkin beklentilerle değer kazanan euro 4.59 lirayı da aştı.

AMB\'nin, küresel finansal kriz sonrası uyguladığı \"aşırı gevşek para politikasını\" yeni faiz artırımı ve tahvil alımlarını azaltma yoluyla sıkılaştırmaya hazırlandığına ilişkin işaretlerle euro 1.2236 dolara kadar çıkarken, içeride de 4.5934 lirayı gördü. Euro daha sonra 4.58 - 4.59 aralığına dönerken, euro karşısında büyük ölçüde düşen dolar da yeni haftaya 3.75 - 3.76 aralığında başladı.