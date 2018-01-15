T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ECB'den "sıkılaştırma" beklentisiyle euro 4.59 lirayı aştı

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılalaştırmaya hazırlandığına ilişkin beklentilerle değer kazanan euro 4

15 Ocak 2018 12:13

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) para politikasını sıkılalaştırmaya hazırlandığına ilişkin beklentilerle değer kazanan euro 4.59 lirayı da aştı.
AMB\'nin, küresel finansal kriz sonrası uyguladığı \"aşırı gevşek para politikasını\" yeni faiz artırımı ve tahvil alımlarını azaltma yoluyla sıkılaştırmaya hazırlandığına ilişkin işaretlerle euro 1.2236 dolara kadar çıkarken, içeride de 4.5934 lirayı gördü. Euro daha sonra 4.58 - 4.59 aralığına dönerken, euro karşısında büyük ölçüde düşen dolar da yeni haftaya 3.75 - 3.76 aralığında başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAAvrupa Merkez Bankası ECBAMBEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24