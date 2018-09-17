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Ekonomi

ECB yeni 100 ve 200 euroluk banknotları tanıttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), 28 Mayıs 2019 tarihinde dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotları tanıttı

17 Eylül 2018 21:05

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), 28 Mayıs 2019 tarihinde dolaşıma girecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotları tanıttı.
Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, bankanın Frankfurt\'taki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa serisine, 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotlardan sonra katılan 100 ve 200 euroluk banknotların daha güvenli hale getirildiğini söyledi.
Yeni banknotların kontrol ve kullanımının kolaylaştırıldığını belirten Mersch, bu yeni banknotlarla sahteciliğe karşı güçlü bir koruma sunmaya devam edeceğini söyledi.

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