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Ekonomi

ECB: Küresel ekonomik ivmenin yavaşlaması bekleniyor

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), ticari çatışmalar nedeniyle, kısa vadede küresel ekonomik ivmenin yavaşlamasının beklendiği uyarısı yaptı

27 Eylül 2018 14:40

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), ticari çatışmalar nedeniyle, kısa vadede küresel ekonomik ivmenin yavaşlamasının beklendiği uyarısı yaptı.
ECB\'nin bugün yayınladığı aylık ekonomik bültende, küresel ekonomik büyümenin kısa vadede yavaşlamasını beklediğine, büyük güçler arasında büyüyen, genişleyen bir ticari çatışma riskinin ekonomiye güven üzerinde daha da baskı yaratacağına dikkat çekildi ve \"Kısa vadede, küresel ekonomik ivmenin yavaşması bekleniyor\" denildi.
\"Daha fazla tarife artışları ve ticari ilişkilerin geleceği konusunda belirsizlikler büyük olasılıkla global ekonomik ivme üzerinde baskı yaratacak\" değerlendirmesini yapılan ECB bülteninde, verilerin Euro Bölgesi ekonomisinde geniş tabanlı büyümeyi teyit ettiğini vurgulandı. ECB bültenende, kısa vadeli göstergelerin Euro Bölgesi istihdam piyasasında güçlenmenin 3. çeyrekte devam ettiği de belirtildi.

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