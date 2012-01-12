-ECB gösterge faiz oranını yüzde 1'de bıraktı FRANKFURT (A.A) - 12.01.2012 - Avrupa Merkez Bankası (ECB), gösterge faiz oranını yüzde 1'de bıraktı. ECB, Frankfurt'taki merkezinde bugün yaptığı toplantıda, beklendiği gibi gösterge faiz oranını yüzde 1'de tutma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası, Temmuz ayında, artan enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranını 25 baz puan yükselterek yüzde 1,25'ten yüzde 1,50'ye çıkarmış, Mario Draghi'nin Kasım ayında ilk kez ECB başkanı olarak katıldığı toplantıda ise banka sürpriz şekilde gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) azaltarak yüzde 1,50'den yüzde 1,25'e çekmişti. ECB, geçen ay düzenlenen toplantıda da gösterge faiz oranını çeyrek puan azaltarak yüzde 1,25'ten yüzde 1'e indirmişti.