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Ekonomi

ECB: Belirsizlik yüksek, riskler sürüyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Stark, “Belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bazı konularda kazalar olacağını öngördüğümüz riskler var” dedi.

21 Ekim 2008 03:00

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Juergen Stark, içinde bulunulan dönemin yüksek belirsizlik taşıdığını ve ileride çalkantılar olma riskinin yüksek olduğunu ancak Avrupa’nın bu risklerle mücadele konusunda artık daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Almanya’nın Deutschlandfunk radyosuna konuşan Stark “Belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bazı konularda ‘kazalar’ olacağını öngördüğümüz bazı riskler var. İki hafta önce ulaşılan zirve sonrasında neredeyse tüm AB ülkeleri ve ABD geniş çaplı önlemler aldılar. Bu önlemler sayesinde karşımıza çıkacak yeni sürprizlerle daha iyi cevap verecek konumdayız” dedi.

Bankalararası borç piyasasında bir miktar iyileşmeler olduğunu ancak piyasanın tam olarak rahatlayamadığını söyleyen Stark, bankalarda risk yönetimini iyileştirme gereği olduğunu ve global finansal kriz sonrasında alınması gereken derslerden birinin maaş ve prim yapılarının gözden geçirilmesi olduğunu belirtti.

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