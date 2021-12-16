ECB Başkanı Lagarde: 2022'de faiz artırımı olası değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin bulunduğunu ve 2022'de faiz artırmalarının çok olası olmadığını açıkladı.

ECB'nin faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin toparlandığını belirterek, "Enflasyon kısa vadede yüksek kalacak. Enerji fiyatları ciddi düzeyde artış gösterdi. Tedarik sıkıntısı ve enerji kısa vadeli riskler arasında. Talep bazı sektörlerde arzı geride bıraktı. Toparlanma iç talep tarafından desteklenecek. İstihdam piyasasındaki toparlanma ve tasarruflar tüketime destek verecek" ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, tedarik sıkıntısı ile enerji fiyatlarının büyüme ve enflasyon için risk oluşturduğunu kaydetti.

Lagarde, Omicron'un ekonomiye etkisinin ise henüz değerlendirilmediğini aktardı.

Enflasyon beklentilerinde artış

Lagarde, ECB'nin ekonomik göstergelere ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Buna göre 2021 Euro Bölgesi büyüme beklentisi yüzde 5'ten yüzde 5,1'e yükseltildi. 2022 büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'den yüzde 2,9'a çıkarıldı. 2024 için büyüme tahmini yüzde 1,8 olarak belirlendi.

ECB'nin 2021 için enflasyon beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya çıkarıldı. 2022 enflasyon beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 3,2'ye 2023 beklentisi ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltildi. 2024 için enflasyon beklentisi yüzde 1,8 olarak belirlendi.