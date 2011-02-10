T24 LogoT24 Logo
Dünya

EBUL GEYT'TEN ASKERİ DARBE TEHDİDİ KAHİRE (A.A)

10 Şubat 2011 17:48

-EBUL GEYT'TEN ASKERİ DARBE TEHDİDİ KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt, protestocular gösterilere devam ederse askeri darbe olabileceği tehdidinde bulundu. Ebul Geyt, El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada, "maceracılar" reform sürecini üstlenmeye kalkarlarsa, ordunun  "anayasayı ve milli güvenliği savunmak zorunda kalacağını" söyledi. Dışişleri Bakanı, "... ve kendimizi çok vahim bir durum içinde bulacağız" ifadesini kullandı. Mısır'da rejim bu hafta bir başka örtülü askeri darbe tehdidinde daha bulunmuştu. Bakan Ebul Geyt, ABD'nin siyasi reformları hızlandırması ve olağanüstü hali kaldırması çağrısına da olumsuz cevap vererek, Washington'ın kendi iradesini "büyük bir ülkeye empoze etmemesi" gerektiğini söyledi. -GÖSTERİCİLER KARAKOLU YAĞMALADI- Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılması talebiyle düzenlenen gösteriler sürerken, ülkenin kuzeydoğusundaki liman kenti Port-Said'de göstericiler karakolu yağmaladı. Görgü tanıkları, kentin Zizara bölgesinden gelen yaklaşık 3 bin göstericinin karakol binasını bastığını, polis araçlarını ateşe verdiğini belirtti. Daha sonra göstericilerin valilik binasına gittiği ve bu binayı da yağmaladıkları bildirildi. Göstericiler dün de valinin aracını ateşe vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24