-EBUL GEYT'TEN ASKERİ DARBE TEHDİDİ KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt, protestocular gösterilere devam ederse askeri darbe olabileceği tehdidinde bulundu. Ebul Geyt, El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada, "maceracılar" reform sürecini üstlenmeye kalkarlarsa, ordunun "anayasayı ve milli güvenliği savunmak zorunda kalacağını" söyledi. Dışişleri Bakanı, "... ve kendimizi çok vahim bir durum içinde bulacağız" ifadesini kullandı. Mısır'da rejim bu hafta bir başka örtülü askeri darbe tehdidinde daha bulunmuştu. Bakan Ebul Geyt, ABD'nin siyasi reformları hızlandırması ve olağanüstü hali kaldırması çağrısına da olumsuz cevap vererek, Washington'ın kendi iradesini "büyük bir ülkeye empoze etmemesi" gerektiğini söyledi. -GÖSTERİCİLER KARAKOLU YAĞMALADI- Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılması talebiyle düzenlenen gösteriler sürerken, ülkenin kuzeydoğusundaki liman kenti Port-Said'de göstericiler karakolu yağmaladı. Görgü tanıkları, kentin Zizara bölgesinden gelen yaklaşık 3 bin göstericinin karakol binasını bastığını, polis araçlarını ateşe verdiğini belirtti. Daha sonra göstericilerin valilik binasına gittiği ve bu binayı da yağmaladıkları bildirildi. Göstericiler dün de valinin aracını ateşe vermişti.