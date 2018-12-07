Ebubekir Tivnikli Diyarbakır'da taziyeleri kabul etti

DİYARBAKIR, (DHA)-KISA süre önce vefat eden Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli’nin oğlu Ebubekir Tivnikli, şirketlerinden Dicle Elektrik Dağıtım’ın Diyarbakır’da bulunan Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve çalışanlarla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

Yöneticilerden Osman Arıoğlu, Mustafa Tivnikli, Ekrem Yıldırım ve Reşat Atalar ile birlikte Diyarbakır’a gelen Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’yi, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ve bazı yöneticiler karşıladı. Tivnikli, merhum babası Abdullah Tivnikli için şirkette Yasin-i Şerif okuttu.

Çok sayıda şirket çalışanının katıldığı taziye kabulü sırasında Dicle Elektrik çalışanlarına hitap eden Ebubekir Tivnikli, ‘’Hepinizin bildiği gibi ölüm hak, bizler de günün birinde bu dünyadan göçeceğiz. Önemli olan arkamızda güzel hayırlar, sadaka-i cariyeler bırakarak buradan göçmektir. Ben oğul olarak şahidim; Abdullah beyin bunu başardığına inanıyorum. Rabbim inşallah sevdiklerinin yanına almıştır onu. Bizler de inşallah onların yolundan onların bıraktıklarını el birliği ile daha ileriye götüreceğiz’’ dedi.

Babasının kul hakkı ve haram gibi konulardaki hassasiyetinden de söz eden Tivnilkli, \"Abdullah beyin kul hakkına girmemek, haram yememek gibi çok önem verdiği bazı huşular vardı. Burada biz elimizden geldiğince üst yönetim olarak, sizlerin boğazından da haram lokma geçmemesi için gayret ediyoruz. Sizlerden de aynı gayreti rica ediyoruz. Yani bizim gözümüzden, kaçan amirinizin gözünden kaçan yanlışlıklar var ise lütfen onları da uyarın onları da bilgilendirin. Bu müessese, haram lokmanın girdiği müessese olmaması lazım. İnşallah biz bu konuda elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.

Tivnikli, Yasin-i Şerifin okunması ve edilen duaların ardından çalışanların taziyelerini kabul etti.