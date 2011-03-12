-EBRU SESİYLE İNGİLTERE'Yİ BÜYÜLÜYOR LONDRA (A.A) - 12.03.2011 - Bursa doğumlu 22 yaşındaki Ebru, etkileyici sesiyle İngiliz ve dünya müzik piyasasını kendine hayran bırakıyor. 3 yaşından bu yana başkent Londra'da yaşayan Ebru'nun menajerliğini, Britney Spears, Jennifer Lopez, Craig David, Simply Red gibi sanatçılarla da çalışan müzik yapımcısı Anthony Marshall yapıyor. Katıldığı bir yetenek yarışmasında 16 yaşında keşfedilen Ebru'ya, Michael Jackson'ın Thriller albümünün şarkı yazarlarından Rod Temperton ile Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Quincy Jones da destek veriyor. Londra'nın bilinen semtlerinden Nothing Hill'de önceki gece İngiliz şarkıcı Lily Allen'ın ünlü olduğu "YoYo" adlı kulüpte sahne alan Ebru, yarım saatlik performansında ilk single'ını ve birkaç şarkısını seslendirdi. Ebru'nun sahne performansını Atlantic, EMI, Universal gibi birçok müzik yapım şirketinden ve radyolardan yetkililer de izledi. Ebru, performansının ardından yaptığı açıklamada, ilk single'ı "Prisoner"ı çıkardığını kaydederek, "Bu single'ı önce İngiltere'de çıkardık. Daha sonra da umarım Amerika'da ve Türkiye'de çıkaracağız" dedi. Bu yıl yaz aylarında Türkiye'de bir konser turu yapmak istediklerini de ifade eden Ebru, "Küçüklüğümden bu yana Whitney Houston, Mariah Carey, Ebru Gündeş, Sezen Aksu gibi sanatçıları çok dinledim. Çok canlı ve güzel sesleri var. Ben de bir gün büyüyünce bu sanatçılar gibi büyük olacağım dedim" diye konuştu. Çok fazla Türk hayranı bulunduğunu da kaydeden Ebru, "Bu beni çok duygulandırıyor. Türkiye benim memleketim, çünkü orada doğdum. Bütün ailem orada, onun için Türkiye benim kalbimde" ifadesini kullandı. Ebru, albüm çalışmalarını tamamladıklarını ve bu yıl içinde albümünün piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi.