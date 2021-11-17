Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, nitelikli dolandırıcılık davasında 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi. Akkuş, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Odatv'nin özel haberine göre, Kuveytli iş insanlarının şikâyeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, 'İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle' dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.

Söz konusu iddiaların ticari yönüyle irdelendiği soruşturma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianameye göre aralarında sanık Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş’un da yer aldığı 7 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.