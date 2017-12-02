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Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konmadığı ortaya çıktı

Gündeş ile Zarrab'ın evlilik sözleşmesi yaptığı bildirildi

02 Aralık 2017 15:34

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konmadığı ortaya çıktı. 

ABD'de görülen davada "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler sonrası Zarrab ve 22 yakınının Türkiye'deki mal varlıklarına el konmuş, hazırlanan listede Ebru Gündeş'in adı yer almamıştı. Zarrab'ın avukatı Şebnem Eriş, durumu anlayamadıklarını, herhangi bir boşanma işleminin başlatılmadığını bildirmişti. Eriş, şöyle konuşmuştu:

"Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” 

Ebru Gündeş'in mal varlıklarına, evlilik öncesi yaptığı sözleşmeden dolayı el konmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, evlilik sözleşmesi gereği, herkesi mal varlığının kendi üzerine olmasından dolayı Gündeş'in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlığına el koyulmasının hakkaniyetli olmayacağına karar verildi ve Gündeş karar dışında tutuldu.

 

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