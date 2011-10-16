-Ebru Gündeş'in atları kupa kazandı ADANA (A.A) - 16.10.2011 - Türkiye Binicilik Federasyonu'nun (TBF) en prestijli yarışmalarından olan ve Adana Atlıspor Kulübü'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışmaları sonuçlandı. Ankara Atlıspor Kulübü'nden Hulki Karagülle birinci olurken, sanatçı Ebru Gündeş'in eşine ait atlarının binicisi Ömer Karaevli ise ikinci ve üçüncülük kupalarının sahibi oldu. Adana Atlıspor Kulübü'nde 14 Ekim'de başlayan ve 3 gün süren organizasyonun son yarışmasında biniciler, 145 santimetrelik engelleri Cumhurbaşkanlığı kupası için aştılar. Arbella Makarna'nın ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen yarışmada, Ankara Atlıspor Kulübü'nden Hulki Karagülle ''Amente M'' isimli atıyla kupanın sahibi oldu. Yarışmalara İstanbul'dan ferdi olarak, sanatçı Ebru Gündeş ve Azeri işadamı kocası Reza Zarrab'a ait olan atlarla katılan Ömer Karaevli ise ''Storm'' ve ''Coletto'' isminde iki atla birer kupa kazandı. Binici Ömer Karaevli, Ebru Güneş ve eşine ait ''Royal Equestrion Storm'' isimli atla ikinci olurken, aynı binici yine sanatçıya ait Royal Equestrion Coletto isimli atla üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren binicilere ödülleri Adana Vali Yardımcısı Halis Arslan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili As Başkan Gürtay Kıpçak, Arbella Gurup CEO'su Hüseyin Arslan, Arbella Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arslan, Arbella Makarna Genel Müdürü Kadir Küllahçıoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Adana İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, Yüreğir Kaymakamı Abdullah Dölek ve Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Dr. Bülent Büyükiz tarafından verildi. -GÜNDEŞ'E ÇİFTE KUPA GÖTÜRECEK- Karaevli, iki atla katıldığı müsabakadan iki kupa ile birlikte ayrılmanın sevincini yaşadığını belirterek, ''Aslında hedefim birincilik kupasıydı. Ancak, aldığım sonuçtan yine memnunun. Aldığımız kupalar çiçeği burnunda anne Ebru hanıma doğum hediyesi oldu'' dedi. Her iki atın da performansının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Karaevli, ' Coletto geçtiğimiz günlerde Başbakanlık adına düzenlenen koşudan birincilikle ayrıldı. Strom da aynı yarışmadan üçüncülük ile dönmüştü'' diye konuştu. Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Dr. Bülent Büyükiz ise yarışmalar nedeniyle 100 civarında atın binicileriyle birlikte kente geldiklerini belirterek, ''Böylesine prestijli bir organizasyonu kulübümüzde gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Bu yarışmalar, kentimizin marka değerine de katkı sunacaktır'' dedi.