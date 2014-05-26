Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab'tan 765 bin lira daha fazla vergi ödemiş

Sanatçı Ebru Gündeş geçen yıl tam 898 bin 324 lira gelir vergisi ödeyerek "Cari açığın yüzde 15’ini kapattım" diyen kocası Reza Zarrab'ı geçmeyi başardı. Rıza Sarraf, 2013 yılında ticari faaliyetleri üzerinden 133 bin lira gelir vergisi ödemişti.

17 Aralık operasyonuyla gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında “Cari açığın yüzde 15’ini kapattım” sözlerinin ardından ödediği vergi de tartışma konusu olan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) eşi Ebru Gündeş Sarraf, kocasını gelir vergisinde geride bıraktı. Ebru Gündeş’e, 2013 yılında verdiği konserler ve jüri üyesi olduğu "O Ses Türkiye" gibi yarışmalardan elde ettiği gelirler için 898 bin 324 lira vergi tahakkuk etti.



Rıza'dan 133 bin lira fazla



Neşe Karanfil'in Hürriyet'teki haberine göre, Rıza Sarraf ile Ebru Gündeş 2010 yılında evlenmişti. Ebru Gündeş’in ne kadar vergi ödeyeceği İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılına ilişkin en çok vergi ödeyen sanatçı listesinde ortaya çıktı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul genelinde önce gelir ve kira gelirlerinin içinde yer aldığı listeyi yayınlıyor. İstanbul ilindeki sanatçı, doktor, yeminli mali müşavir ve avukatlara ilişkin ilk 25’e girenlerin rekortmen listesi ise daha sonra internet sitesinde yer alıyor. Bu listeye göre Ebru Gündeş Sarraf ismiyle yer alan sanatçı, 898 bin 324 lira ile listede 13. oldu. Ebru Gündeş’in faaliyet alanı ise, “Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.’lerin faaliyetleri” oldu.



Kılıçdaroğlu açıklamıştı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70’inci Genel Kurul toplantısında Rıza Sarraf’ın son 3 yılda ödediği vergilere ilişkin açıklamalar yapmıştı. Kılıçdaroğlu, Sarraf’ın 2011 yılında sadece kira geliri beyan ettiğini ve bunun üzerinden 21 bin 800 lira vergi ödediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Sarraf, 2012 yılında ise yine kira geliri beyan ederek 30 bin 400 lira, 2013 yılında ise Sarraf ticari faaliyetleri üzerinden 133 bin lira gelir vergi ödedi.



Kurumlar vergisi bekleniyor



CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, Sarraf’ın şirketlerinin ödediği vergiyi de açıklamıştı. Buna göne Royal Denizcilik 7 milyon lira, Royal Holding 360 lira, Volgam Gıda 1 milyon 300 bin lira, Safir Altın 1 milyon 900 bin lira, Royal Mobilya ve Arkla Otelcilik ve Are Havacılık şirketi de sıfır vergi beyan etmişti. Kurumlar vergisi rekortmenler listesi haziranda açıklanacak.