Ebru Gündeş 'kaçak kat' soruşturmasında ifade verdi: Yalı benim ama tadilatı eşim Reza yaptı

Yalısında kaçak kat bulunan Ebru Gündeş ifadesinde, “Tadilat ve diğer işlemleri eşim Reza Zarrab yaptı, suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Çift, 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Azeri asıllı İranlı işadamı Reza Zarrab ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş’in Kanlıca’daki tarihi Mehmet Arif Bey Yalıları’nda mevzuata ve koruma ilkelerine aykırı biçimde tadilat yaptığı 31 Mayıs 2015’te ortaya çıkmıştı. Tescilli tarihi yalıların, dış cephelerinin tahrip edilip, kaçak kat çıkıldığını öğrenen İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 1 Temmuz’da yalıların ve köşkün projelerine uygun hale getirilerek kaçak yapıların yıkılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne işlemin gerçekleştirilmesi için yazı yazan Kurul, yalı sahipleri ve tadilat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, yapılan başvuru üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zarrab ve Gündeş’in ifadelerini geçtiğimiz ekim ayında alan Savcı Turgut Çakır, konuyla ilgili iddianamesini hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ’ın ihbarcı olarak yer aldığı iddianamede, Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in izin alınmaksızın tamirat-tadilat ve izinsiz inşaî ve fiziki müdahalede bulunduğu suçunu işledikleri belirtildi.

Savcı Çakır, şüphelilerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/4 maddesi uyarınca yargılanmalarını istedi. Söz konusu maddenin ilgili bölümünde “koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar” yazıyor. Zarrab, Gündeş ve Gökdemir 11 Mart 2016 günü saat 11.00’de Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Ebru Gündeş savcılık ifadesinde, “Her ne kadar ev benim üzerime de olsa bütün işlemleri eşim Reza Zarrab yaptı. Ben sadece bu yalıda oturuyorum, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Savcı iddianamede, yalının mülkiyetinin Ebru Gündeş’in üzerine kayıtlı olduğunun tapu kayıtları ile tespit edildiğine dikkat çekerek, yasaya aykırı işlemlerde tapu malikinin de sorumlu olacağını kaydetti. İddianamede Zarrab ve Gündeş’in korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yalıların restorasyon ve tadilat projelerine aykırı işlem yaptırdıklarını vurguladı.

Zarrab: Kabul etmiyorum

İddianameye göre, Reza Zarrab savcılık ifadesinde, yalı mahiyetindeki gayrimenkulleri 5 yıl önce satın aldığını, birini kendi, diğerini eşinin üzerine kaydettirdiğini belirtti. Aldıktan sonra iki yalıda da tadilat yapma gereği duyduğunu aktaran Zarrab, şunları kaydetti:

“Bu işlemleri Suha Gökdemir, ben bu inşaatları aldıktan sonra yapmaya başladı. Bütün tadilatları izin çerçevesinde yaptığını düşünmekteydim. Bu aldığım yalılardaki yükselti, eski haliyle aynı mahiyettedir. Kesinlikle aslında herhangi bir değişiklik yoktur. Bu yalıların eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığında, yükseltide herhangi bir değişiklik olmadığı görülecektir. Sadece her iki yalı bana ait olması sebebiyle araya asansör konulmuştur. Bu asansörü yasaklayan herhangi bir kanun olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bana isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum.”

Gündeş’in yalısına kaçak kat ve asansör

İstanbul 6. Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge KuruluEbru Gündeş’e ait 5 numaralı parselde yer alan yalıyla ilgili şu tespitlerde bulundu:

- Yan parseldeki yalı ile bağlantı kurulması için tüm katlara birer mahal ve asansör yapıldı.

- Yalının cephe doluluk ve boşluk oranları izinsiz değiştirildi.

- Onaylı projedeki zemin kat+cumbalı 1.kat+balkon+2.kat+kısmi çatı katı yerine katların tavan yükseklikleri düşürülerek zemin kat+cumbalı 2 adet kat + balkonlu 3 kat olarak yeniden düzenledi.

Komşu yalıya tünel

31 Mayıs 2015'te ortaya çıkan haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü yalılarda inceleme yaparak 2 Haziran 2015’te yapı tatil tutanağı hazırladı. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca hazırlanan raporda ise 10 Eylül 1970 tarihinde II.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’e ait yalılarda restorasyon – tadilat projesinden farklı olarak yapılan uygulamalar tek tek anlatıldı. Raporda, Reza Zarrab’a ait 23 Pafta, 116 Ada 4 Parsel’de yer alan yalıyla ilgili şu tespitler yer aldı:

- Zemin katta bulunan iki kapı, bir pencere kaldırıldı, yerine dört bölmeli kapı açıklığı yapıldı. Parmaklı olan korkuluğun yerine cam korkuluk konuldu, 1. katta biri üçgen formlu tepe penceresi olmak üzere iki pencere kaldırılarak yerine zemin kattaki kapı açıklığı büyüklüğünde açıklık oluşturuldu.

- İkinci katta parmaklıklı olan korkuluk cam korkuluk olarak uygulandı, iki kanatlı olan pencereler tek kanatlı olarak uygulandı, kapı kanadının üstündeki pencereler kaldırıldı.

- Cumba çatısında değişikliğe gidildi sundurma bir çatı ile hem cumba hem de balkon kapatıldı.

1. katın cumba ve balkonunu kapatan sundurma girişinde, onaylı projede olmayan bir balkon eklendi, projedeki küçük pencerelerinin boyutları üç katına çıkarıldı. Ayrıca, yan parselde yer alan ve Ebru Gündeş’e ait olan yalı ile bağlantı geçişi inşa edildi.