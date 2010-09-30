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Spor

EBRU GÜNDEŞ FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ COŞTURDU İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 15:07

-EBRU GÜNDEŞ FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ COŞTURDU İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun yemeği, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Gecede Ebru Gündeş sahne aldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün gece basına kapalı gerçekleştirilen yemekle ilgili bilgiler bugün sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayınlandı.  Yüksel Günay başkanlığındaki kurulun bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiği yemeğe, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra genel sekreter Vedat Olcay, asbaşkanlar Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Cihan Kamer, Ömer Temelli, yöneticiler Ünal Uzun, Yasemin Merçil, Hakan Dinçay, kulüp genel müdürü Serkan Acar ve mali işler müdürü Tamer Yelkovan'ın da katıldığı belirtildi.    Asbaşkan Kiğılı'nın, gecede sahne alan Ebru Gündeş'e sırt bölümüne ismi yazılı bir forma hediye ettiği bildirildi. 

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