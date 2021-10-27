T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ebru Gündeş'e seslendirdiği “Annem İçin” şarkısı için açılan 50 bin liralık tazminat davasında karar çıktı

Ahmet Çakır, bestesinin Sezgin Büyük’e ait olan şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla 3 yıl önce dava açmıştı

27 Ekim 2021 09:32

Ahmet Çakır’ın “Ölmüş Bil” eserinin notalarının “Annem İçin” şarkısında kullanıldığı iddiasıyla Ebru Gündeş ile Sezgin Büyük’e açtığı tazminat davası reddedildi.

Ahmet Çakır, Ebru Gündeş’in seslendirdiği, söz ve bestesinin de Sezgin Büyük’e ait olan “Annem İçin” şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla 3 yıl önce 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Çakır, Gündeş ile Büyük’ün eseri kendisinden izin almadan kullandığını, mali ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia etmişti.

Mahkemeye değişik tarihlerde ulaşan iki bilirkişi raporunda da Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Bilirkişi, Çakır’ın eserinin izinsiz kullanım bedelinin 7 bin 500 lira olabileceğini belirtmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına her iki tarafın da avukatı katıldı.

Davalı Ebru Güneş’in avukatı, “Müvekkil yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Söz konusu dava 10 yıllık zaman aşımına uğramıştır” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakır’ın davasını reddetti.

ebru gündeşAhmet Çakırdavatazminatannem içinEbru GündeşSezgin Büyük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24