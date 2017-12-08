HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul ederek ifade veren iş adamı Reza Zarrab'ın tanık koruma programına alınması halinde gerekirse suratını estetik cerrahiyle değiştirebileceğini söyledi. Turgut, Zarrab'ın "isterse sevdiklerini program dahilinde sahte kimlikle yanına alabileceğini" ifade ederek, "Ebru Gündeş de Reza Zarrab'la birlikte saklanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Serdar Turgut'un, "Ebru Gündeş de saklanacak mı?" başlığıyla (8 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

New York’ta tanıklığı sürmekte olan Reza Zarrab’ın hapishaneden kurtulmak için devletle yaptığı yazılı anlaşmanın detayları çıkmaya başladı. Suçunu itiraf etmesi ve suçun ortaya çıkarılması için yardımcı olması karşılığında tanık koruma programına alınmasının detaylarının anlatıldığı resmi evrakta (plea aggrement), “işbirliği yapan kişinin çıktığı anda hayati tehlike tehdidi altında olabileceği anlaşıldığında tanık koruma programına alınabileceği” yazıyor. Eğer gerekirse suratını da estetik cerrahiyle değiştirebileceği ve isterse sevdiklerini, yakınlarını da bu program dahilinde yanına alabileceği söyleniyor.

- Karısıyla en son 45 bin dolar rüşvet karşılığında gardiyandan aldığı içkinin yanında telefonla görüntülü konuşma yapan Zarrab’ın, eğer isterse Ebru Gündeş’i yeni bir kimlikle (ve belki de yeni bir yüzle) saklanacağı şehir ve kasabaya yanına isteme hakkı olduğu anlaşılıyor.

- Meşhur olmak için bunca yıldır uğraşan Ebru Gündeş’in hayatının geri kalan bölümünü gizlilik koşullarında yaşamayı kabul etmesi oldukça zor olmalı. Bundan böyle hep saklanmak durumunda olacak Zarrab’ın çocuğunu daha sonra nasıl göreceği de potansiyel bir sorun olarak görülüyor. Zarrab saklanma hayatına geçtiği zaman cep telefonuyla karısını ve çocuğunu aradığı takdirde bu yolla bir süre sonra yerinin ortaya çıkması ihtimaline karşı neler yapılacağını izlemek de heyecanlı olacak doğrusu.