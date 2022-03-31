EBRD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2022 için büyüme beklentisini 1.5 puan düşürerek yüzde 2'ye indirdi. 2023 için büyüme beklentisinin ise yüzde 3,5 olduğunu açıkladı. Faaliyette bulunduğu yaklaşık 40 ülke ekonomisi hakkında tahminlerini açıklayan EBRD, Türkiye'nin enerji ve tahıl ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

EBRD, Rus ve Ukrayna'dan gelecek turizm gelirlerinin azalacak olması nedeniyle ekonomi üzerindeki baskının artacağını da belirtti.

Rusya ve Ukrayna büyüme tahminini de düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya- Ukrayna savaşının 1970’li yılların başından bu yana görülen en büyük tedarik krizine dönüştüğünü belirtirken, faaliyette bulunulan bölgelerde bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7’ye düşürdü.

EBRD, ilişkisini sürdürdüğü ekonomilere yönelik en son tahminleri içeren “Bölgesel Ekonomik Güncelleme” raporunu yayımladı.

Raporda, gelecek dönemde savaşın esas çatışma bölgesinin çok daha uzağındaki ekonomiler üzerinde etkilerinin olmasının beklendiği belirtildi ve bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerin 2022 için büyüme tahmininin de 2,5 puan düşürülerek 1,7’ye çekildiği kaydedildi.

Raporda, aynı bölgelerde gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

"Emtia fiyatlarındaki artışlar düşük gelirli ülkeleri etkiyecek"

Gıda, petrol, doğalgaz ve metaller gibi emtia fiyatlarındaki artışın ekonomiler, özellikle de düşük gelirli ülkeler, üzerinde derin etki oluşturmasının beklendiğinin belirtildiği raporda, Rusya ve Ukrayna’nın buğday, mısır, gübre, titanyum ve nikel dahil küresel ekonomiye yüksek oranda emtia sağladığı hatırlatıldı.

EBRD raporunda, geçen yılın kasım ayında yapılan değerlendirmede Ukrayna ekonomisi için yüzde 3,5 olan büyüme tahmininin yüzde 20 daralma, Rusya ekonomisi için yüzde 3 olan büyüme tahmininin de e yüzde 10 daralma olarak revize edildiği bildirildi.

Raporda, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana ülkede yeni bir yatırım faaliyetinde bulunmayan bankanın geçen hafta Moskova ve Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’teki ofislerini kapattığı hatırlatıldı.